Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Сегодня, 03:25 Вадим Карасев
Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ в окрестностях Бахмута
Отмечается, что «вагнеровцы» из группы «Бахмут» уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое. Предполагается, что те собирались устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что «вагнеровцы» из группы «Бахмут» уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое. Предполагается, что те собирались устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.
По материалам: lenta.ru