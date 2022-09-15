Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
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Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ в окрестностях Бахмута

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «вагнеровцы» из группы «Бахмут» уничтожили до десяти диверсантов украинской ДРГ между населенными пунктами Покровское и Клиновое. Предполагается, что те собирались устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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