Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных Херсонской области

Вадим Карасев

Общественные приемные Херсонской области продолжают помогать гражданам – консультации получили свыше 12 тыс. человек, сообщает telegram-канал администрации области.

Такая цифра была озвучена в рамках совещание представителей общественных приемных при администрациях районов Херсонской области.

Среди основных тем, с которыми обращаются граждане, значатся проблемы социального (46%) и пенсионного (25%) обеспечения, а также вопросы ЖКХ (4%). За все время работы в общественные приемные обратилось 14 тыс. 327 граждан, из них 12 тыс. 365 получило удовлетворительные консультации.

"Самое главное для нас — найти ответы на запросы людей. Граждане должны знать правду. Наша с вами задача налаживать с ними обратную связь. Работы предстоит много — после референдума общественные приемные трансформируются и продолжат существовать в обновленном формате", — отметил председатель общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко.