Что делать во время ретроградного Меркурия и как не разрушить жизнь неверными действиями
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Что делать во время ретроградного Меркурия и как не разрушить жизнь неверными действиями

Что делать во время ретроградного Меркурия и как не разрушить жизнь неверными действиями

Несколько дней назад, 10 сентября 2022 года, Меркурий поменял директное движение на ретроградное, с чем связаны опасения многих людей. Практически всем известно, что эта планета отвечает за повседневные дела, поездки, деловую и финансовую сферы. Все это оказалось под ударом. Даже если человек не верит в астрологию, планеты все равно способны серьезно подпортить ему удачливость. Особенно осторожными в ближайшее время нужно быть 4 знакам: Ракам, Девам, Весам, Водолеям. К счастью, ретроградное движение прекратится уже 2 октября, однако впереди еще чуть больше двух недель опасного периода. Как стоит вести себя, и как не разрушить жизнь во время ретроградного Меркурия?

Как не разрушить жизнь в ретроградный Меркурий

Принимайте свои эмоции и контролируйте стресс

Психологическое состояние сильно влияет на решения, которые мы принимаем. Так, расстройство и стресс — худшие советчики в важных делах. А ретроградный Меркурий сделает все, чтобы мы жили в некоем гипертонусе и не могли расслабиться.

Умение противостоять такому влиянию — залог успеха на ближайшие недели. Для этого обязательно принимайте все свои эмоции и проявления, прощайте себя и позволяйте себе быть собой. Если же вас одолела паника, вспоминайте, что и это обязательно пройдет.


Не беритесь за новые дела

Ретроградная фаза — это время замедления, торможения, рассеянности, прокрастинации. Неудивительно, что людям тяжело даются науки, обучение новым навыкам, запоминание. Чтобы не оказаться в глупой ситуации и не попасть впросак, лучше не беритесь за новое, а подождите, пока Меркурий вернется в свое привычное русло.

Выключайте эмоции

Чувствительность людей обострена, они становятся более уязвимыми, а это значит, что необходимо следить за словами, которые говорим, чтобы не причинять друг другу боль и страдания. Поиграйте в игру «холодная логика». Представьте, что у вас отключена функция эмоций и, наоборот, активирована функция выбора оптимально логичного и созидательного действия.

Выходите заранее и будьте предельно внимательны

Во время фазы ретроградного Меркурия чаще образовываются пробки на дорогах, техника и машины регулярно ломаются, люди что-то забывают или теряют. Именно потому стоит обеспечить себе запас времени, чтобы добраться в точку назначения вовремя. Перед выходом из дома перепроверяйте, все ли вы взяли с собой, а также сверяйте расписание и планы. Это все поможет минимизировать стресс и опасные ситуации, чтобы не разрушить себе жизнь.

Исправьте ошибки и доделайте дела

Пусть осторожность не сделает вас бездейственным. Вплоть до 2 октября можно и нужно мысленно возвращаться в прошлое и анализировать, какие ваши действия привели к тому, что вы имеете сейчас. Если картина неудовлетворительная, тогда нужно сделать соответствующие выводы и пересмотреть тактику. Также важно закончить дела, которые уже в процессе реализации — этому Меркурий не помеха.


Прислушайтесь к себе и побалуйте себя любимого

Когда не время совершать новое, достигать и завоевывать, необходимо переключиться на свою внутреннюю жизнь, постараться понять свои мотивы, переживания и, в конце концов, помечтать. Очень хорошо, если вы регулярно будете находить время на медитацию, занятие любимыми делами, уход за собой.

Очистите энергетическое и физическое пространство

С энергетической точки зрения, ретроградный Меркурий подталкивает нас на избавление от ненужного и отжившего свой срок. Человеку выгоднее поддаться его влиянию и стать гармонично единым с силами природы.

Именно поэтому будет кстати проверить списки контактов, убрать лишние имена, вычеркнуть из жизни людей, которые тянут из вас соки, отказаться от вредных привычек, выбросить старые вещи и т.д. Главное, создайте порядок в своей жизни и в пространстве вокруг, тогда Меркурий не повредит.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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