Дарья Повереннова удивила сменой имиджа

Актриса Дарья Повереннова через 15 лет впервые решила преобразиться. Известная актриса театра и кино Дарья Повереннова решила вернуться к своему цвету волосы. Звезда на протяжении 15 лет была блондинкой, и ей захотелось сменить имидж. Актриса записала на видео процесс преображения. Поклонники Дарьи Поверенновой отметили, что темный цвет волос очень идет актрисе, и она даже стала выглядеть моложе. А новая прическа добавила ей еще большей легкости.«Время меняться! После 15 лет блондинки решила вернуться к своему цвету волос. А заодно и причёску поменять) Что скажете? По мне: артистка должна быть разной. И, кстати, не только внешне, но и в своих ролях) Но перемены внешнего облика реально помогают меняться», — написала актриса. «Очень идет», «Классно!😍», «Шикарно, всегда Вы нравились с более тёмным оттенком», «Этот цвет молодит!», «Вы в любой прическе, в любом цвете 🔥шикарная!», «Очень круто и свежо🔥», «Интересный образ👍 главное, чтобы самой нравилось❤️», «Вам очень идет новая стрижка! И темный цвет делает лицо выразительнее», — отреагировали подписчики. Напомним, Дарья Повереннова была замужем за артистом Александром Жигалкиным. В 1992 году они впервые стали родителями. У них появилась на свет Полина. Через 10 лет совместной жизни супруги развелись. В 2021 году Дарья Повереннова стала женой президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. У дочери артистки сложились прекрасные отношения с отчимом. Полина рада, что мама обрела свое счастье. Кстати, в 2018 году дочь звездных родителей вышла замуж за Олега Васильева. Однако поклонники заметили, что девушка больше не носит обручальное кольцо. И Полина перестала публиковать фото с супругом. В Сети подозревают, что она развелась с мужем. Однако дочь актеров по-прежнему не отвечает на эти вопросы.