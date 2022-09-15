Денис Адамов: прямо сейчас Сперцян является главным талантом РПЛ

Вратарь «Сочи» Денис Адамов высоко оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По мнению голкипера, Сперцян в настоящее время является главным талантом в российском чемпионате. Встречи в рамках РПЛ доступны для игроков множества БК. Получить информацию о том, что дает «Олимп» промокод для пользователей компании, можно на сайте «РБ».

«Думаю, что многие считают Эдуарда Сперцяна главный талантом в российской Премьер-лиге на данный момент. Эдик просто космически прибавил в игре, это видно даже невооруженным взглядом. Когда он начинал выступать в Первой лиге, он казался каким-то излишне щуплым, маленьким. В те моменты Сперцяну явно было тяжело, поскольку в антропометрии он уступал едва ли не всем своим оппонентам. А вот сейчас посмотрите на него – он просто рвет в Премьер-лиге. Стоит отдать должное «Краснодару» – они смогли дождаться его расцвета и поспособствовать этому.

Считаю ли правильным то, что Эдуард выступает за армянскую сборную? Неважно то, что думаю я. Это он решил принять их предложение. Конечно, было бы здорово, если бы такой игрок пополнил ряды футболистов сборной России», – поделился своим мнением Адамов.