Для Forza Horizon анонсировали обновление 10-Year Anniversary

Вадим Карасев





Разработчики Forza Horizon и команда Xbox празднуют приближение 10-летия серии. К первому знаковому юбилею Playground Games готовит различные сюрпризы для игроков.

На Tokyo Game Show представили новый трейлер, посвященный предстоящему юбилею. В нем демонстрируют путешествие Horizon Festival по Колорадо, Франции, Италии, Австралии, Великобритании и Мексике.

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Больше деталей о 10-летии Forza Horizon расскажут в октябре, а 11 октября планируют выпустить обновление для Forza Horizon 5. Апдейт позволит игрокам: «пережить некоторые из самых знаковых игровых моментов серии, воплощенные в жизнь благодаря совершенно новой истории, возвращению любимой фанатами музыки и наполненному адреналином режиму Midnight Battles».