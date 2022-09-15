Дмитрий Шепелев зарабатывал на больной жене
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Дмитрий Шепелев зарабатывал на больной жене

Дмитрий Шепелев зарабатывал на больной жене
Ведущий Дмитрий Шепелев не гнушался ничем, заявил Владимир Фриске.   Отец певицы Жанны Фриске в беседе с Аленой Жигаловой рассказал, как телеведущий Дмитрий Шепелев продавал кадры журналистам с больной звездой. «В горах в Лос-Анджелесе Жанну засняли с его ведома. Утро было. Семь часов. С Жанной была девочка Люда, она — медик. Он попросил ее погулять. Вдали стояла машина с затемненными окнами. Они и засняли Жанну», рассказал    Владимир Фриске.
Фриске заметил, что он на миллион процентов уверен в своей правде. «Там людей не бывает и машины не пускают. В заборе на сорокалетие Жанны поставили четыре камеры. С его ведома. Шепелев говорил журналистам: «Нет, не снимайте, сейчас будет Орлова выезжать, а Жанна позже». Я слышал этот разговор. Потом был случай. Она пошла с ребенком гулять. Они были вдвоем. И снимки появились. Ему журналисты платили. Она была плохая уже и не хотела с ним разговаривать. Отворачивалась от него. Ему платили сначала пять тысяч рублей, а потом семь», — заявил Владимир Фриске. Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

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