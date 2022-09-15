Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов

Вадим Карасев

В Москве открылась 10-я, юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Превью ярмарки в Гостином дворе посетили Татьяна Навка, Андрей Малахов, Алена Долецкая, Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Ольга Карпуть, Рома Зверь, Ксения Соловьева, Наталья Максимова, Полина Аскери и многие другие представители столичного светского общества. Был среди первых посетителей ярмарки и Тимати. Ранее рэпер, который коллекционирует современное искусство, сетовал, что ему не с кем его обсудить.

В этом году на Cosmoscow свои стенды представили 72 галереи, 13 из которых демонстрируют работы зарубежных художников из США, Голландии, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии. В программе ярмарки есть и нововведения — впервые заработала секция Digital, где можно ближе познакомиться с цифровым искусством и разобраться, что такое NFT. Подробнее с главными событиями ярмарки можно ознакомиться в гиде Spletnik.





Татьяна НавкаКсения СобчакТиматиНаталья МаксимоваПолина АскериГость ярмарки и Рома ЗверьЖасминВиктория ШеляговаАлена ДолецкаяАриан Романовский и Ольга КарпутьАгата Муцениеце и Алексей ЗиминАндрей МалаховТата КарапетянТимур Родригез с женойФрол БуримскийОксана БондаренкоОльга СвибловаОльга СлуцкерСветлана ЗахароваТатьяна ГеворкянМаша ФедороваМаша ЦигальМурад и Наталья ОсманнНадежда СысоеваКонстантин и Алина КрюковыНаталья ЛучаниноваЛидия АлександроваМаргарита и Сергей ПушкиныМихаил БарышниковМария КравцоваИлья БачуринМарианна МаксимовскаяИда Кехман и Игорь ГаранинИрина ПрохороваИнга МеладзеИнга БерманВлад ЛисовецИрина ВольскаяДмитрий ДудинскийКирилл ШаповаловГоша Карцев и Алексей МироновИрина ЧайковскаяДмитрий ИсхаковЕкатерина Кибовская и Алексей Новоселов





Антон и Виктория БорисевичБорис ПиотровскийИгорь АндреевВадим Жоля и Мари КоберидзеВиктор ШкулевАнастасия РябцоваАлександр ДобровинскийАндрей БартеневАлиса РубанАлеко НадирянАнита Гиговская и Вадим ЯсногородскийАнзор КанкуловАлександр ПерепелкинАнка АхалаяАлексей ЖидковскийАлина ПинскаяНадя Бесчетникова