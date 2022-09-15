Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов
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Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов

Dress Code. В Москве открылась ярмарка Cosmoscow. Среди гостей — Татьяна Навка, Ксения Собчак, Тимати, Андрей Малахов

В Москве открылась 10-я, юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Превью ярмарки в Гостином дворе посетили Татьяна Навка, Андрей Малахов, Алена Долецкая, Ксения Собчак, Ирина Прохорова, Ольга Карпуть, Рома Зверь, Ксения Соловьева, Наталья Максимова, Полина Аскери и многие другие представители столичного светского общества. Был среди первых посетителей ярмарки и Тимати. Ранее рэпер, который коллекционирует современное искусство, сетовал, что ему не с кем его обсудить.

В этом году на Cosmoscow свои стенды представили 72 галереи, 13 из которых демонстрируют работы зарубежных художников из США, Голландии, Испании, Италии, Франции, Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии. В программе ярмарки есть и нововведения — впервые заработала секция Digital, где можно ближе познакомиться с цифровым искусством и разобраться, что такое NFT. Подробнее с главными событиями ярмарки можно ознакомиться в гиде Spletnik.


Татьяна Навка
Ксения Собчак
Тимати
Наталья Максимова
Полина Аскери
Гость ярмарки и Рома Зверь
Жасмин
Виктория Шелягова
Алена Долецкая
Ариан Романовский и Ольга Карпуть
Агата Муцениеце и Алексей Зимин
Андрей Малахов
Тата Карапетян
Тимур Родригез с женой
Фрол Буримский
Оксана Бондаренко
Ольга Свиблова
Ольга Слуцкер
Светлана Захарова
Татьяна Геворкян
Маша Федорова
Маша Цигаль
Мурад и Наталья Османн
Надежда Сысоева
Константин и Алина Крюковы
Наталья Лучанинова
Лидия Александрова
Маргарита и Сергей Пушкины
Михаил Барышников
Мария Кравцова
Илья Бачурин
Марианна Максимовская
Ида Кехман и Игорь Гаранин
Ирина Прохорова
Инга Меладзе
Инга Берман
Влад Лисовец
Ирина Вольская
Дмитрий Дудинский
Кирилл Шаповалов
Гоша Карцев и Алексей Миронов
Ирина Чайковская
Дмитрий Исхаков
Екатерина Кибовская и Алексей Новоселов


Антон и Виктория Борисевич
Борис Пиотровский
Игорь Андреев
Вадим Жоля и Мари Коберидзе
Виктор Шкулев
Анастасия Рябцова
Александр Добровинский
Андрей Бартенев
Алиса Рубан
Алеко Надирян
Анита Гиговская и Вадим Ясногородский
Анзор Канкулов
Александр Перепелкин
Анка Ахалая
Алексей Жидковский
Алина Пинская
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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