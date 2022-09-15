Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
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Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле

Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле


Hazelight Studios, проекты которой выпускает издательство Electronic Arts, разработала пока только две игры: A Way Out и It Takes Two. Обе этих игры нацелены на кооперативное прохождение, и они стали довольно успешными, особенно It Takes Two, которая в прошлом году получила множество призов.

Похоже, что на приставках Xbox вскоре станет доступен в Microsoft Store бандл из двух игр от Hazelight Studios. Пользователь Twitter Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Microsoft Store, обнаружил загруженную информацию о Hazelight Bundle. Набор, который включает в себя A Way Out и It Takes Two, планируется к релизу 20 сентября. Стоимость набора пока не сообщается.


Напомним, обе этих игры доступны в Game Pass Ultimate, благодаря подписке EA Play.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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