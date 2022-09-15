Джабаров рассказал, когда могут произойти перестановки в европейских элитах

Нынешние лидеры стран Евросоюза могут «скоро потерять свои места». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Отвечая на вопрос, насколько реально то, что в странах ЕС в обозримом будущем могут произойти серьезные потрясения, он ответил, что считает такое развитие событий «очень даже реальным».

«Зиму, предположим, там переживут, хотя бы и дровами топить будут. Но потом народ все равно выйдет с выросшими в разы «платежками» за коммунальные услуги. Уверен, что все нынешние лидеры стран Евросоюза скоро потеряют свои места», — заявил он.

По словам Джабарова, это касается не только канцлера Германии Олафа Шольца или президента Франции Эмманюэля Макрона, но даже нового премьера Великобритании Лиз Трасс, которая, как считает сенатор, «является «транзитным пассажиром» в британской политике».

Полностью интервью читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.