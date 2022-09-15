Джабаров рассказал, когда могут произойти перестановки в европейских элитах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Джабаров рассказал, когда могут произойти перестановки в европейских элитах

Джабаров рассказал, когда могут произойти перестановки в европейских элитах

Джабаров рассказал, когда могут произойти перестановки в европейских элитах

Нынешние лидеры стран Евросоюза могут «скоро потерять свои места». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Отвечая на вопрос, насколько реально то, что в странах ЕС в обозримом будущем могут произойти серьезные потрясения, он ответил, что считает такое развитие событий «очень даже реальным».

«Зиму, предположим, там переживут, хотя бы и дровами топить будут. Но потом народ все равно выйдет с выросшими в разы «платежками» за коммунальные услуги. Уверен, что все нынешние лидеры стран Евросоюза скоро потеряют свои места», — заявил он.

По словам Джабарова, это касается не только канцлера Германии Олафа Шольца или президента Франции Эмманюэля Макрона, но даже нового премьера Великобритании Лиз Трасс, которая, как считает сенатор, «является «транзитным пассажиром» в британской политике».

Полностью интервью читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками
Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками
Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии зимой
Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии
Не стоит беспокоить слона
Не стоит беспокоить слона
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО
Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
Фаворитка Меладзе из «ВИА Гры» Эрика Герцег обосновалась в Венгрии и стала жертвой травли
Фаворитка Меладзе из «ВИА Гры» Эрика Герцег обосновалась в Венгрии и
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Проверенные, действенные и надежные приметы, чтобы привлечь деньги в дом
Проверенные, действенные и надежные приметы, чтобы привлечь деньги в
16-летний сын Кадырова стал чиновником
16-летний сын Кадырова стал чиновником
Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 14.09.2022 (15 фото)
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и оборудования
Сотрудники Илона Маска пожаловались на дефицит офисной мебели и

Топ на сегодня

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет проходить прощание, где смотреть трансляцию онлайн
Когда назначены похороны королевы Елизаветы Второй, как будет
Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий безопасности Украины
Захарова предсказала рабскую зависимость ЕС из-за гарантий
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный ответ
Мужчина отправил интимное фото учительнице сына и получил неожиданный
Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Квартир в Алании уже не хватает на россиян

Еще по теме

Джабаров: ЕАЭС не будет повторять ошибки Евросоюза и принимать «всех подряд»
С победой Трампа вся Европа вздохнёт с облегчением — сенатор Джабаров
Джабаров: третья годовщина майдана — печальная
Джабаров: визит Трампа в Китай не приведёт к созданию двуполярного мира