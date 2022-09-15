Екатерина Стриженова сводила подросшего внука в Пушкинский музей

Телеведущая Екатерина Стриженова провела выходной в компании внука Пети, поделившись трогательными кадрами с поклонниками. Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что является узнаваемой персоной в России. Артистка не только ведет передачу «Доброе утро», но и играет в театре. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее образы, а также звезда часто носит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. В последнее время Стриженова старается посвятить выходные своему внуку Петру. Дочка телеведущей, Анастасия, обычно живет в США вместе с мужем, но часто приезжает на родину. Последние несколько недель артистка то возит внука на футбол, то устраивает ему поездку на природу. В четыре года мальчик проявляет интерес к музыке. На этот раз Екатерина отправилась в Пушкинский музей. Она поделилась кадрами, на которых предстала в пальто цвета индиго с поясом. За руку телеведущая вела малыша по залам, где представлены работы художников. Петя был в брюках и рубашки, а кроссовки придавали его наряду расслабленный вид. У него заметно отрасти локоны.Поклонники восхитились не только тем, какая Екатерина заботливая бабушка, но и ее внуком. «Как он вырос», «Вот это волосы», «Шевелюра у него шикарная», «Выглядит просто бомбически», «Какая вы красотка», — написали подписчики.