Екатерина Стриженова сводила подросшего внука в Пушкинский музей
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Екатерина Стриженова сводила подросшего внука в Пушкинский музей

Екатерина Стриженова сводила подросшего внука в Пушкинский музей
Телеведущая Екатерина Стриженова провела выходной в компании внука Пети, поделившись трогательными кадрами с поклонниками. Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что является узнаваемой персоной в России. Артистка не только ведет передачу «Доброе утро», но и играет в театре. Она не скрывает, что стилисты подбирают для нее образы, а также звезда часто носит наряды, которые создает ее сестра Виктория Андреянова. В последнее время Стриженова старается посвятить выходные своему внуку Петру. Дочка телеведущей, Анастасия, обычно живет в США вместе с мужем, но часто приезжает на родину. Последние несколько недель артистка то возит внука на футбол, то устраивает ему поездку на природу. В четыре года мальчик проявляет интерес к музыке. На этот раз Екатерина отправилась в Пушкинский музей. Она поделилась кадрами, на которых предстала в пальто цвета индиго с поясом. За руку телеведущая вела малыша по залам, где представлены работы художников. Петя был в брюках и рубашки, а кроссовки придавали его наряду расслабленный вид. У него заметно отрасти локоны.
Поклонники восхитились не только тем, какая Екатерина заботливая бабушка, но и ее внуком. «Как он вырос», «Вот это волосы», «Шевелюра у него шикарная», «Выглядит просто бомбически», «Какая вы красотка», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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