Елена Ваенга снялась в ночнушке на яхте

45-летняя певица Елена Ваенга решила отдохнуть на яхте. Наставница жюри шоу «Голос 60+» воспользовалась перерывом в съемках проекта Первого канала и прилетела на юг. Елена дала концерты в Сочи и в Геленджике. Перед выступлением в Анапе звезда покаталась на яхте. Для морского отдыха артистка выбрала легкое черное платье с открытыми плечами. Исполнительница хита «Аэропорт» поделилась яркими кадрами. Она отказалась от макияжа, лишь прикрыв глаза темными очками. Для одного из снимков Ваенга позировала, опустившись на колени. Певица заметно похудела и загорела, поэтому с гордостью показала изменившуюся фигуру. «Геленджик», — лаконично пояснила она.Поклонники звезды шансона пришли в восторг от редких кадров. «Шикарная. Настоящая. Крутая. Скромная. Милая. Красивая», «Взгляд с капитанского мостика. Капитан музыкального корабля», «Эта женщина умеет всё делать красиво», «Елена Владимировна, какая же вы красивая! Спасибо за фотографии! На белой яхте на фоне голубого моря», «Ого! Шикарно загорела!», «Леночка, желаю хорошего отдыха и побольше безбашенности! На отдыхе она нужна как воздух!», «Желаю вам и всему вашему коллективу сегодня хорошего концерта в Анапе! И чтобы звук был хороший. А то на прошлом концерте вам было очень тяжело по причине плохого звука», — написали фанаты.