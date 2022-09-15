Ежедневный прием поливитаминов может улучшить работу мозга у пожилых людей

Вадим Карасев

Проведенное в США трехлетнее клиническое испытание показывает, что витаминные добавки могут замедлить снижение когнитивных функций в старости на 60 %. Но эксперты по болезни Альцгеймера и деменции предупреждают, что для окончательного подтверждения эффективности этого метода необходимы более масштабные исследования.

Исследователи из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине и Женской больницы Бригама в Бостоне проверили, улучшают ли ежедневный прием экстракта какао или витаминно-минеральных комплексов память и другие умственные способности у 2262 человек в возрасте 65 лет и старше. Они оценивали состояние когнитивных функций у участников до и во время трехлетнего испытания с помощью тестов, включающих в себя запоминание списков слов, числовые задачи, беглость речи и запоминание историй.

Экстракт какао богат веществами, называемыми флаванолами, и прошлые исследования показали, что они могут быть полезны для работы мозга. Но нынешнее исследование показало, что ежедневные добавки какао не повлияли на когнитивные способности участников. Однако ежедневный прием поливитаминно-минеральных добавок, по-видимому, улучшал когнитивные показатели, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — известным фактором риска развития деменции.

«В долгосрочном рандомизированном контролируемом исследовании с участием пожилых женщин и мужчин мы предоставили первые доказательства того, что ежедневное употребление безопасного, легкодоступного и недорогого поливитамина может улучшить когнитивные функции, — пишут исследователи. — Это открытие может иметь важные последствия для общественного здравоохранения относительно здоровья мозга и устойчивости к будущему снижению когнитивных функций».

Хотя специалисты по болезни Альцгеймера и деменции воодушевлены результатами, они предупреждают, что необходимы более масштабные исследования, прежде чем рекомендовать ежедневный прием поливитаминов для защиты пожилых людей от снижения когнитивных функций. Предыдущие испытания пищевых добавок не продемонстрировали влияния на заболевание. С этим мнением согласна и профессор Лаура Бейкер из Университета Уэйк Форест, один из авторов исследования. «Хотя предварительные результаты являются многообещающими, необходимы дополнительные исследования на более крупной и разнообразной группе людей. Кроме того, нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы лучше понять, почему поливитамины могут улучшить когнитивные функции у пожилых людей», — сказала она.

Профессор Тара Спайрес-Джонс, руководитель Британского института исследований деменции в Эдинбургском университете, комментируя результаты коллег, сказала, что исследование было организовано хорошо, но отметила, что большинство участников были высокообразованными белыми людьми. «Будет важно подтвердить, что результаты сохраняются в более широкой популяции, — сказала она. — Из исследования также неясно, будет ли использование поливитаминов предотвращать заболевания, влияющие на когнитивные функции, такие как болезнь Альцгеймера. Несколько пищевых добавок были протестированы в качестве средств для лечения болезни Альцгеймера, и до сих пор ни одна из них не оказалась эффективной».