Фармпредприятиям расширили поддержку
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Фармпредприятиям расширили поддержку

Фармпредприятиям расширили поддержку

Рассчитывать на господдержку смогут все предприятия фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе малый и средний бизнес. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 15 сентября.

Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети получают дополнительную поддержку от государства с апреля. Речь идет о предоставлении таким организациям банковских гарантий со льготной ставкой комиссии: для предприятий она составляет один процент, а затраты банков компенсирует государство.

Банковские гарантии необходимы для взаиморасчетов по контрактам на поставку лекарств и медизделий на условиях отсрочки платежа. Если компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам, то поставщик получит средства от банка.

Новым постановлением кабмин расширил возможности получения господдержки, уточнив порядок предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов. Поддержку могут теперь получить все предприятия фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса. Снижена льготная ставка вознаграждения за выдачу банковских гарантий.


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По материалам: pnp.ru

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