Фаворитка Меладзе из «ВИА Гры» Эрика Герцег обосновалась в Венгрии и стала жертвой травли

После ухода из группы «ВИА Гра» Эрика Герцег пыталась строить сольную карьеру в Казахстане, а теперь и вовсе перебралась в Венгрию, где принимает участие в музыкальном проекте X-Factor в качестве наставника. Певица предпочитает не высказываться по поводу происходящего в мире, из-за чего сталкивается с травлей.

Много лет Герцег прожила на Украине, поэтому местные жители считают, что она просто обязана встать на сторону страны. Но этого не происходит — блондинка упорно молчит, и это многим не нравится.

Несмотря ни на что, 34-летняя певица не обращает внимания на хейт в свой адрес, к которому она привыкла. Так, пару лет назад Эрике приписывали роман с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе. Наставник не комментировал сплетни в отличие от артистки.

Герцег заверила, что между ней и Меладзе ничего не было. «Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: «Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!» Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», — откровенничала она в одном из интервью.

Также Эрика отметила, мол, хорошо относится к жене продюсера Вере Брежневой.

«Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно», — уверяла блондинка.