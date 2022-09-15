Федор Смолов, несмотря на помолвку с внучкой Ельцина, посещает стриптиз

Футболист Федор Смолов признался, что отношения с Марией Юмашевой не мешают ему бывать в стриптиз-клубах. 32-летний Федор Смолов еще в прошлом году рассекретил отношения с 20-летней Марией Юмашевой, приходящейся внучкой первому президенту России Борису Ельцину. Футболист без ума от молодой избранницы, однако пока не собирается ради нее менять устоявшиеся привычки: он продолжает веселиться с друзьями и посещать стриптиз-клубы. Спортсмен признался, что последний раз любовался на полуголых красоток этим летом, и Мария об этом знала. Если верить Федору, тогда Юмашева ходила в заведение вместе с ним, но она спокойно отпускает возлюбленного и одного.«Моя девушка не против. Мы вместе там были. Иногда без нее хожу. Почему моя девушка должна ревновать? К кому? К той, что на шесте вертится? Ну нет. Она примерно понимает, как я там время провожу… Стриптизерши не мои друзья. Я уважаю их – они делают свою работу. Респект, девчонки молодцы…» — заявил Смолов в интервью Насте Ивлеевой. Но хоть игрок «Динамо» и добился такого потрясающего взаимопонимания с внучкой Ельцина, жениться на ней он пока не спешит. Федор считает, что еще молод для вступления в брак и уж тем более для рождения детей. «32 года, как мне сейчас, это относительная молодость, потому что у меня нет семьи, с точки зрения того, что у меня нет детей и супруги, поэтому пока я один. Есть ячейка общества, которую ты создал, ты за нее в ответе, и тебе приходится переосмысливать свою жизнь в принятии таких решений», — объяснил свою позицию спортсмен. Между тем ходят слухи, что Смолов уже сделал Юмашевой предложение, и она его приняла.