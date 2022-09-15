Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)
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Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)

Ferrari показали свой первый внедорожник PurosangueЗнаменитая итальянская компания показала первый серийный внедорожник, который будет называться Purosangue (с итальянского "чистокровный"). Красивая машина имеет под капотом двигатель V12 максимальной мощностью в 725 лошадиных сил, мотор в 6,5 литров, разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды, до 200 км/ч – за 10,2. Предполагается, что стоимость авто начнется от $390,000 - это около 25 миллионов рублей.


Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue
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По материалам: триникси

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