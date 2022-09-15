Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)

Вадим Карасев

Знаменитая итальянская компания показала первый серийный внедорожник, который будет называться Purosangue (с итальянского "чистокровный"). Красивая машина имеет под капотом двигатель V12 максимальной мощностью в 725 лошадиных сил, мотор в 6,5 литров, разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды, до 200 км/ч – за 10,2. Предполагается, что стоимость авто начнется от $390,000 - это около 25 миллионов рублей.