Филипп Киркоров заявил, что с него требовали мзду

Певец Филипп Киркоров признался, что ему потребовалась помощь. Артист в эфире программы «PRO-новости» заявил, что в свое время артист Иосиф Кобзон спас его от больших проблем. «Он меня очень выручил и избавил от проблем в суровых девяностых. Тогда артисты участвовали в каких-то разборках. В каких-то кланах. Группировки с артистов тащили мзду», рассказал Филипп Киркоров.По словам Киркорова, Кобзон своим авторитетом решал очень многие вопросы. «В том числе и мой вопрос когда-то решился», — заявил Киркоров. Напомним, что несколько дней назад в столице прошел концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На сцене выступили такие артисты, как Лев Лещенко, Олег Газманов, Филипп Киркоров и другие.