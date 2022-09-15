Филипп Киркоров заявил, что с него требовали мзду
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Филипп Киркоров заявил, что с него требовали мзду

Филипп Киркоров заявил, что с него требовали мзду
Певец Филипп Киркоров признался, что ему потребовалась помощь. Артист в эфире программы «PRO-новости» заявил, что в свое время артист Иосиф Кобзон спас его от больших проблем. «Он меня очень выручил и избавил от проблем в суровых девяностых. Тогда артисты участвовали в каких-то разборках. В каких-то кланах. Группировки с артистов тащили мзду», рассказал Филипп Киркоров.
По словам Киркорова, Кобзон своим авторитетом решал очень многие вопросы. «В том числе и мой вопрос когда-то решился», — заявил Киркоров. Напомним, что несколько дней назад в столице прошел концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На сцене выступили такие артисты, как Лев Лещенко, Олег Газманов, Филипп Киркоров и другие.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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