Financial Times: сделка Microsoft и Activision получит углубленное расследование в Великобритании и ЕС

Вадим Карасев





Сделка между Microsoft и Activision Blizzard, которая была анонсирована в начале этого года, все еще находится на рассмотрении у регулирующих органов в разных странах. Авторитетный портал Financial Times сообщил сегодня, что на территории Великобритании и ЕС сделка получит углубленное изучение со стороны антимонопольных органов.

В сентябре орган по надзору за конкуренцией Великобритании (CMA) объявил, что регулятор имеет «опасения» по сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Тогда же представители CMA объявили, что могут начать «2 этап» расследования, если Microsoft не развеет эти опасения. Сегодня же Financial Times сообщает, что CMA, как ожидается, начнет углубленное расследование уже на этой неделе.

Microsoft регулятор давал 5 рабочих дней на предоставление доказательств, которые развеяли бы опасения CMA, но, согласно источникам Financial Times, Microsoft решила этого не делать. В результате теперь ожидается, что CMA начнет свое углубленное расследование «2 этапа», которое позволит независимой группе экспертов дополнительно изучить риски сделки и посмотреть, не нанесет ли это приобретение ущерб другим компаниям.

Что касается Европы, FT сообщает, что регулирующие органы ожидают «длительного» расследования в ЕС после того, как Microsoft подаст иск в Брюссель. Источники FT говорят, что регулирующие органы не торопятся изучать сделку из-за ее размера и потенциального влияния на отрасль. «Это большое дело, трудное дело», — сказал источник FT. «Это требует обширного расследования».