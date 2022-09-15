Гарри утирал слезы, а Меган как будто ухмылялась. Королева Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец

Елизавета II тихо скончалась на прошлой неделе в шотландском замке Балморал. Сегодня гроб королевы доставили в Вестминстерский дворец в Лондоне, где собрались все родственники монарха.

Гроб с телом королевы доставили в Вестминстерский дворец. Сегодня там собрались родственники Елизаветы II. Проститься с монархом пришли новоиспеченный король Карл III с супругой Камиллой, принцесса Беатрис, принцесса Евгения и многие другие.

Особое внимание было приковано к Меган Маркл, которую некоторые чуть ли не обвиняют в смерти королевы. Мол, выходки герцогини могли пошатнуть и без того слабое здоровье Ее Величества. Все началось после скандального интервью бывшей актрисы и принца Гарри Опре Уинфри. Супруги выдали звезде ток-шоу все закулисные тайны дворца, попутно обвинив британцев в травле. На снимках церемонии прощания можно заметить легкую ухмылку на лице 41-летней Меган. Действительно ли так цинична герцогиня, остается загадкой.

А вот Гарри сильно опечален уходом бабушки. 37-летний принц утирал слезы, стоя у гроба Елизаветы II. Поблескивали и глаза Кейт Миддлтон, которую называют любимицей королевы. Принцесса Уэльская в отличие от Меган всегда старалась следовать установленному протоколу и редко нарушала правила.

Скорбь читалась и на лице принца Уильяма. Внук королевы отмечал, что та была для него примером для подражания. «Вся грусть, которую мы будем испытывать в предстоящие недели, будет свидетельством той любви, которую мы испытывали к нашей выдающейся королеве», — говорил он.

Гроб Елизаветы II будет выставлен во дворце до похорон. Любой желающий может почтить память королевы. Погребальный обряд состоится 19 сентября.

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