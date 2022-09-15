Глава российского региона сообщил об отправке добровольцев на Украину
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Глава российского региона сообщил об отправке добровольцев на Украину

Глава российского региона сообщил об отправке добровольцев на УкраинуГлава Марий Эл Зайцев заявил о подготовке добровольцев для отправки на спецоперацию

В Марий Эл ведут ведут подготовку добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил глава республики Юрий Зайцев, передает РИА Новости.

По его словам, задачи спецоперации уже выполняют более 500 жителей региона в составе трех именных подразделений: «Акпатыр», «Полтыш» и «Иден». «Сейчас готовим новую группу. Мной принято решение о доукомплектовании подразделений воинских частей еще на 250 добровольцев в интересах Министерства обороны России, 74 человека от этого плана уже направлены для выполнения задач СВО», — рассказал Зайцев.

Он подчеркнул, что остальные добровольцы отправятся в Донбасс уже в ближайшее время.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его словам, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал призыв Кадырова и подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. По его словам, республика уже выставила более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.

В последние месяцы региональные власти все чащи заявляют о подготовке подразделений с желающими принять участие в спецоперации россиянами. 29 августа об отправке двух отрядов добровольцев на Украину сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. В первое формирование вошли 800 человек, а во второе — около 500. За участие в спецоперации добровольцы, заключившие контракт, получат по 200 тысяч рублей.

О создании батальона с желающими отправиться на Украину также заявлял глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, новое подразделение должно оказать существенную помощь в выполнении задач спецоперации. Кроме того, о подготовке отряда добровольцев «Тигр» сообщали власти Приморья. Батальон сформирован исключительно из жителей региона.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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