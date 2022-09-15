Художник из Израиля показал, что было бы, окажись герои мультфильмов в нашем мире, полном соблазнов и алчности

Считается, что мультики — это о чём-то добром и безобидном, что можно показывать детям. Но вот если бы герои, нарисованные израильским художником Галом Йосефом, оказались в мультфильмах, то их скорее пришлось бы показывать только взрослым.

3D-художник Гал Йосеф воссоздал с помощью компьютерных программ известных мультипликационных персонажей в более реалистичных образах и показал, что произошло бы, если классические персонажи мультфильмов оказались в нашем мире, полном соблазнов и алчности.

Том и Джерри

Тигра и Пятачок («Новые приключения Винни-Пуха»)

Губка Боб Квадратные Штаны

Спанч Боб в уникальном ананасовом плаще от Louis Vuitton. И не важно, где вы живёте, главное всегда оставаться в тренде.

Питер Пэн и Динь-Динь

Пикачу

Минни Маус

Розовая пантера

Гуфи

Конь Булзай и Шериф Вуди («История игрушек»)

Скрудж МакДак

Тасманский дьявол или просто Таз

Тасманский дьявол носит Prada.

Вдохновение для этой работы художник черпал из фильма «Дьявол носит Prada».

Базз Лайтер («История игрушек»)

Багз Банни

Микки Маус

Микки Маус красуется со своей волшебной палочкой в образе Минни Маус, любви всей его жизни.

Дональд Дак

Твити

Время дать огоньку.

Сильвестр и Твити

Новый Бэтмен и Джокер. Этой работой Гал Йосеф хотел показать, как маска может поменять кого угодно.

Винни-Пух

Нынче мишкам по вкусу не медок.

А ещё у нас есть пост про художницу из России, которая представила, как выглядели бы персонажи мультсериала «Смешарики» в человеческом облике.