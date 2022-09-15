Иллюстратор из Москвы рисует ироничные комиксы, в которых забавно обыгрывает самые разные исторические события
Вы никогда не задумывались, как выглядела бы неделя, состоящая из семи пятниц? А вот иллюстратор и дизайнер из Москвы Виталий Тупицын не просто задумался об этом, но и решил создать целый календарь для такого необычного года.
В 2021 году Виталий запустил новый иллюстрированный комикс-проект длинною в целый год под названием «Семь пятниц на неделе». Иллюстратор в течение 12 месяцев изображал забавные комиксы, каждый из которых приурочивал к определённому событию конкретного дня.
Давайте же и мы с вами посмотрим, что происходило в разные пятницы разных лет.
Право хранить молчание
Карьера врача
«Семь пятниц на неделе» — не первый проект Виталия Тупицына, который полюбился его подписчикам. До этого были: «Проект календарь», «Родилась открытка», «206 градусов» и другие.
До понедельника на раскопках
С днём рождения, Шерлок Холмс!
Вечная очередь
Позитивное мышление
Несмотря на похожий стиль всех проектов, которые Виталий когда-либо запускал, он не боится застрять в одном формате. Ведь каждый его комикс-проект всё равно остаётся уникальным. Например, в этом случае автор не просто приурочивает картинку к какому-то событию, но и пытается сделать её смешной.
CAPS LOCK
9-летний Стивен Кинг
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Виталий никогда не получал специального художественного образования. Все его работы — результат упорного труда самоучки.
Смена стратегии
Эмодзи
Посмотрите на жизнь под другим углом
Солнцестояние
Несовместимое совместимо
Библиотека — не место для шума
Новые возможности
Смешные и необычные комиксы в интернете — это не максимум иллюстратора. К примеру, календарь, в котором семь пятниц на неделе, можно даже приобрести в печатном виде. Но как признался сам автор работ, относить каждый раз своё детище в типографию — трепетное занятие.
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«Happy Birthday to You»
6,5 дюймов
Больше работ дизайнера и иллюстратора Виталия Тупицына можно посмотреть здесь.