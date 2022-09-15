Инсайдер: больше информации о Scorn появится на следующей неделе

Вадим Карасев





Игра Scorn находится на финальной стадии разработки, 21 октября должен состояться ее релиз. При этом, нельзя сказать, что разработчики показывают много геймплея игры, но вскоре все должно измениться.

Как сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон, уже на следующей неделе, 21 сентября, спадет эмбарго на публикацию информации о Scorn. Вероятно, в этот день журналисты опубликуют первые впечатления о проекте. Стоит сказать, что в тот же день, 21 сентября, разработчики намерены открыть доступ к прологу игры всем пользователям от 2-го уровня, которые поддержали их на Kickstarter.

Scorn — одна из самых ожидаемых игр прямо сейчас. Хоррор давно находится в разработке, и он пережил несколько переносов. Но теперь разработчики уверены, что релиз Scorn состоится 21 октября — на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза проект станет доступен в Game Pass.

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