Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Вадим Карасев

МИД Узбекистана заявил о подписании Ираном меморандума о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий стране путь вступления в ШОС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Узбекистана.

Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — заявил источник в разговоре с агентством.

13 сентября координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов рассказал, что в организацию на саммите в Самарканде вступят шесть новых стран, среди которых четыре — арабские. Названия государств пока не раскрываются.