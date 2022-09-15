Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужем
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Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужем

Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужемТелеведущая Ангелина Вовк назвала расстояние причиной развода со вторым мужем Гетцем

Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк назвала причину, по которой она развелась со вторым мужем — чешским художником Индржихом Гетцем. Подробности она раскрыла в ходе «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». Запись эфира доступна на YouTube.

Вовк рассказала, что прожила со вторым супругом в браке 13 лет. По словам телеведущей, в итоге ее отношения с мужем испортились из-за расстояния. «В силу определенных причин я не могла уехать в Чехию. Он в силу своих определенных причин не хотел переезжать в страну (СССР — прим. «Ленты.ру»)», — отметила она.

Телеведущая предположила, что если бы они с партнером жили вместе, то смогли бы найти общий язык. Вовк добавила, что они с супругом были очень близки по духу.

Ранее Вовк раскрыла свое отношение к материнству. Она назвала счастьем отсутствие у нее детей. Своими внучками знаменитость считает крестниц Ангелину и Анну.

Вовк была замужем два раза. Первым супругом телеведущей был актер и диктор Геннадий Чертов. Они прожили вместе 16 лет. Со вторым супругом — Индржих Гетцем — она состояла в браке с 1982 по 1995 год.

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По материалам: lenta.ru

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