Эксперты рассказали о новом способе мошенничества
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Эксперты рассказали о новом способе мошенничества

Эксперты рассказали о новом способе мошенничества
Мошенники стали звонить дважды, чтобы напугать жертву. Стало известно о новой и очень эффективной схеме мошенничества, реализуемой в России. У нее два этапа, и как раз на втором — у будущей жертвы практически нет шансов избежать обмана. Как рассказали в Почта Банке, мошенники звонят человеку дважды. В первый раз они сообщают, что абоненту предварительно одобрен кредит. Такие рекламные звонки, кстати, в реальности совершают финансовые организации. Поэтому заподозрить какой-то подвох сложно. Но через некоторое время злоумышленники звонят еще раз и благодарят за оформление того самого кредита, просят оценить уровень сервиса. И вот тут люди сильно пугаются, начинают паниковать и готовы совершить любые, даже самые странные действия.   «Напуганный клиент связывает в уме оба события и понимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя кредит. Человек начинает паниковать. Далее схема развивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не оформляла кредит. Затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников», — пояснили сотрудники организации. Доходит до того, что обманутого клиента все-таки уговаривают взять кредит. Якобы с целью обезопасить средства. Деньги просят перевести в другую организацию, будто бы там есть безопасный счет. Надо ли говорить, что любые суммы оттуда исчезают с большой скоростью и без каких бы то ни было следов?!  Эксперты говорят, что такая двухэтапная схема является весьма эффективной. Граждане попадают в так называемую ловушку последовательности. Чтобы не попасться на крючок злоумышленников, говорят в Центробанке, нужно обязательно взять паузу в разговоре и позвонить в свой банк лично, чтобы убедиться, действительно ли кто-то оформил кредит. Такой метод защиты работает не только в данной схеме, но и вообще в любой другой. Регулятор также советует никогда не сообщать никому личные данные, данные банковской карты, секретные слова и коды из SMS.  «При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», — приводят рекомендации ЦБ РФ «Известия».  Ранее эксперты рассказали о другой схеме, в которой клиентов банка призывают верифицировать свой номер телефона, назвав специальный подтверждающий код из SMS. При отказе жертве начинают звонить с других номеров, уточняя, почему разговор прекратился. Естественно, после озвучивания цифр деньги со счета пропадают.     
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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