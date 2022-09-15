Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику в России
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Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику в России

Эмигрировавшая в Италию Вера Брежнева продолжает продавать косметику в России
Певица Вера Брежнева не только выступала на концертах в России, но и имела свой бизнес. Вера Брежнева, улетев с мужем Константином Меладзе в Италию, вроде бы окончательно отрезала корни с Россией. Но нет, денежки от жителей РФ продолжают капать в карман артистки. На популярном российском маркетплейсе Ozon до сих пор можно заказать товары ее именного бренда, который выпускает косметику, подставки для телефонов и музыкальные диски. Цены весьма средние — например, универсальная палетка обойдется в 3500 рублей, а карандаш для губ — почти 700. Похожая ситуация и в популярном сетевом магазине «Золотое яблоко», но там цены несколько выше: купить блеск для губ можно за 1800 рублей. Косметику Брежневой можно купить в России свободно
Судя по открытым данным из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 40-летняя Брежнева не выходила из бизнеса. Все статусы значатся как «действующие», у нее получены все разрешения. Кроме того, Вера Киперман является правообладателем нескольких товарных знаков. Певица редко выходит на связь, а если и публикует какой-то контент, то чаще всего он носит депрессивный характер. По всему видно, что Брежневой тяжело даются эти месяцы в дали от родной страны — хотя хейтеры нередко упрекают ее в наигранности. Отметим, что Вера долгие годы активно выступала в России и была здесь одной из самых дорогих знаменитостей. Гонорар за корпоративное выступление артистки превышал 200 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей) за 40 минут. Кроме того, она активно участвовала во всевозможных ток-шоу и медийных проектах.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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