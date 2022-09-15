«Это так много значит для семьи!»: появилось видео, на котором Меган Маркл благодарит поданных, как королева
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«Это так много значит для семьи!»: появилось видео, на котором Меган Маркл благодарит поданных, как королева

«Это так много значит для семьи!»: появилось видео, на котором Меган Маркл благодарит поданных, как королева

Меган Маркл, конечно, не тягаться с Кейт Миддлтон в таком деле как расположение и любовь британской публики. После того как бывшая актриса уговорила принца Гарри уехать из Лондона, ее рейтинги в Соединенном Королевстве рухнули вниз. Но недавний жест герцогини Сассекской показал, что и она может быть милой.


Британская пресса называет Меган Маркл не иначе, как изгоем королевской семьи. В СМИ то и дело муссируются слухи о том, что их с принцем Гарри не пускают на официальные мероприятия, а принц Уильям и Кейт отказываются выходить вместе.

Но смерть бабушки, похоже, примирила двух братьев. Меган впервые за долгое время вышла в составе королевской семьи и пообщалась с британцами. Маркл была вместе с мужем, а также рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Наследники покойной Елизаветы II с удовольствием пообщались с прессой и присутствующими.

Маркл воспользовалась моментом и подошла к подростку, с которой мило побеседовала. «Как вас зовут? Амелика? Как красиво! Спасибо, что пришли сюда. Это так много значит для семьи. Мы ценим это», — говорила она с улыбкой.

После Меган спросила, сколько же девочка уже стоит возле замка. И когда услышала о двух часах ожидания, то сильно удивилась. «Господи! Надеюсь, вы скоро отправитесь домой. Спасибо вам», — еще раз поблагодарила герцогиня.

Спустя пару дней в Сети появилось видео этого разговора, и британцы засмотрели его до дыр. Под публикацией практически не было критики, все поразились вежливости Маркл и оставили теплые комментарии.

«Эта женщина чудесна. Люблю ее»; «Меган милейшая! Тронула мое сердце»; «Вижу настоящую любовь в глазах Меган, кажется, она нуждалась в объятиях»; «Очень мило, по-королевски! Она лучшая», — восторгаются пользователи.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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