Юлия Пересильд перепугалась за дочь на съемках

38-летняя актриса Юлии Пересильд потребовала прекратить съемки с ее 13-летней дочерью Анной. 7 сентября Юлия отпраздновала свой день рождения. Старшая дочь звезды сериала «Людмила Гурченко» тщательно подготовилась к этому событию. Анна призналась, что потратила на подарок часто своего гонорара за съемки в ленте «Тибра». Школьница долго размышляла над сюрпризом для родительницы. «Я понимала, что в год, когда она полетела в космос, ее очень сложно удивить. Я готовилась за месяц», — рассказала Анка. Пересильд поделилась новыми откровениями о том, как готовилась к полету в космос. Артистка принимала участие в съемках проекта Клима Шипенко «Вызов». Бывшей возлюбленной режиссера Алексея Учителя пришлось отправиться в командировку на Международную космическую станцию и провести там 12 суток. Кинодива почти полгода проходила изнуряющие тренировки. Пересильд переживала, что во время полета может что-то случится. Юлия подготовила своего директора к самому худшему. «У меня была вся квартира заложена разными инструкциями. В том числе были спрятаны письма, знал только мой директор. Накануне перед стартом я ей сказала: «Наташа, если что, там письма, там ключи от ячейки, там документы. В письмах указано подробно: куда, что, кому позвонить». И Наташа сказала: «Я так спустилась на Байконуре вниз, взяла бутылку коньяка и просто выпила ее целиком, после того, что ты сказала». Я никому про это не говорила, чтобы не пугать детей», — призналась Пересильд. Звездная мать старается поддерживать Анну в начале ее карьеры в кино. Актриса приехала на ночные съемки к дочери. Юлия призналась, что впервые испытала ужас.«Первые восемь часов я вела себя идеально и просто молчала. Дальше мой ребенок шесть раз искупался в ледяной воде. Я на это смотрела так: «Ну сейчас просто надо потерпеть». И в какой-то момент они с партнером Владом Коноплевым сидят в лодке вдвоем. Вокруг ни водолазов, никого. Свирь — это судоходная река, я представляю, какая там глубина. Они вот так плывут в центр реки. В мокрой одежде. Холодно жутко. 40 минут выставляли свет. Я не выдержала, подошла и сказала оператору: «Саша, я сейчас позвоню мастеру. Я больше этого терпеть не могу! Давайте их возвращать, согревать, а потом отправлять обратно». Простые родители на моем месте сошли бы с ума», — отметила Юлия. Мать двоих детей восхищается смелостью и талантом Анны. Юлия отметила, что иногда старается чему-то учиться у нее. «Меня просят записать самопробы. Неделю я хожу от зеркала к зеркалу и думаю: «Я сегодня какая-то подотекшая». И потом я сдаюсь и пишу директору, что никаких самопроб. В чем наша разница. Ане присылают задание записать самопробы. Я ей скидываю, а через 15 минут уже слышу, как она болтает. Я говорю: "Ты бы хоть меня позвала бы, я была бы тебе за второго партнера". Она отвечает: «Я просто пропускаю реплику. Я ее помню». Они более легкие, подвижные, у них нет огромного количества ограничений и комплексов», — восхитилась актриса. Теледива также рассказала о младшей дочери. По словам Пересильд, 9-летняя Мария нередко ее удивляет. «Они полные противоположности. Аня со всеми может договориться и очень часто мне даже в этом помогает. У Маши парадоксальное мышление. Мы поехали на отдых на Крит, так трудно туда летели, казалось бы, отдыхай. Мы вышли на пять минут. Сидит Маша, а на руках у нее какое-то существо. И она говорит: «Ну мы же его домой увезем?». Я отвечаю: «Как?». Она продолжает: «Придумай, как. Ты что не можешь придумать?». И он прилетел с нами», — рассказала Юлия в эфире телепрограммы «Кино в деталях» на СТС.