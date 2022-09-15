Какова роль предметов сервировки в ресторанах, кафе и барах
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Какова роль предметов сервировки в ресторанах, кафе и барах

При условии грамотного выбора столовая посуда в ресторане или кафе способствует созданию у клиентов хорошего настроения и помогает разыграться аппетиту. Но помимо посуды, сервировка стола включает и другие предметы оформления. Некоторые из них требуются для праздничного убранства, другие – для повседневной трапезы.

А что еще, кроме посуды

Дополнительные предметы сервировки создают уникальную атмосферу уюта и гармонии, благодаря которым даже самые простые блюда превращаются в изысканные яства. К таким предметам принято относить:

  • хлебные корзинки;
  • подставки для специй;
  • масленки;
  • соусницы;
  • конфетницы, вазочки для мороженого, фруктов, сладостей;
  • подставки под винные бутылки;
  • ведерки для шампанского и льда;
  • салфетницы;
  • этажерки;
  • вазы для цветов;
  • подсвечники;
  • пепельницы.

Данный перечень далеко не полный, перечислить все просто невозможно. Зато можно приобрести – широкий ассортимент качественных предметов и аксессуаров для сервировки стола представлен на сайте https://restcentr.ru/predmety-servirovki.

При необходимости быстрой смены блюд используются сервировочные линии, представляющие собой многофункциональную форму подачи (основания для блюд, выполненные из экологичных материалов). Для подачи теплых яств практикуется использование подставок из натуральной древесины, которые позволяют дольше сохранять тепло и эффективно распределять пространство стола. Для охлажденных блюд применяют МДФ. Также линейки аксессуаров для сервировки стола известных, респектабельных производителей включают стильные ведерки для охлаждения шампанского, этажерки для фуршетов (на них укладывают канапе, разнообразные вкусные закуски, фрукты и сладости), подставки для столовых приборов, салфеток, чая в пакетиках.

Настоящими помощниками официантов становятся сервировочные тележки на колесах. Их использование позволяет за один раз подать гостям заказанные блюда, а также уберечь от загрязнений одежду обслуживающего персонала.

Особенности выбора предметов сервировки

Ассортимент предметов сервировки на сегодняшний день чрезвычайно широк и многообразен. При покупке продукции для определенного заведения необходимо учитывать его стиль, дизайн и атмосферу, предполагаемые виды обслуживания, основной контингент клиентов, режим работы, тип кухни и разнообразие меню. Необычная расстановка посуды на столе, наличие оригинальных предметов позволит выгодно выделиться из общей массы конкурентов, создать свой особый, креативный стиль, ту самую «изюминку», которая привлечет посетителей.


# Женское

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