Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
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Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма

Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храмаПевица Клава Кока подаст в суд после обвинений в выступлении на фоне храма

Поп-певица Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу во Владивостоке. Она высказалась о ситуации в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артистка, которую обвинили в выступлении в коротком платье на фоне храма, подчеркнула, что не выбирала место для сцены и не знала, что поблизости находится храм. Также она заявила, что выступала на городском мероприятии и не использовала во время концерта нецензурную лексику.

По словам Коки, к российским журналистам обращались с просьбой опубликовать заказные статьи о ней. Певица подаст в суд вместе с лейблом Black Star, чтобы найти тех, кто пытается опорочить ее репутацию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прокуратура начала проверку по двум статьям в отношении Клавы Коки. Тексты песен и выступления исполнительницы проанализируют на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Обращение в прокуратуру поступило после выступления певицы на Дне знаний во Владивостоке.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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