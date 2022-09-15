Клава Кока уверена, что ее заказали

Певица Клава Кока собирается решать вопрос в суде со своими обидчиками. 4 сентября власти Владивостока пригласили Клаву Коку выступить на концерте, приуроченном к Дню знаний. Выступление обернулось для исполнительницы громким скандалом. Теперь звезду проверяют на предмет оскорбления чувств верующих. Клава Кока предпочитала не комментировать происходящее. Однако скандал стал набирать обороты, что вынудило артистку дать первый и развернутый ответ в личном блоге. Блондинка назвала ситуацию абсурдной, а также заявила: Black Star подает заявление в прокуратуру, «чтобы виновные отвечали по закону». Кока была удивлена, что ее обвинили в развращении молодежи и оскорблении чувств верующих из-за выступления на фоне церкви. Певица показала ролик, на котором запечатлен злополучный концерт. «Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Более того артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе осквернить веру любой конфессии», — сказала звезда.26-летняя Клава возмутилась и тем, что ее наряд назвали полуголым. На кадрах из Владивостока артистка одета в топ и юбку длины-миди, поверх которых накинута объемная куртка. «И покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены. Я себе такого не позволяю. У меня, конечно, есть песни с колкими фразами, но для городских мероприятий использую цензурные версии. Разумеется, для каждого концерта существует заранее согласованный с организаторами трек-лист, но на данном мероприятии нас не просили что-то исключить, поэтому я пела все свои хиты», — говорила певица. Звезда добавила, что скандал с концертом запустил серию нелестных материалов, направленных на уничтожение ее репутации. «Прочитала статью о том, что еду в Ставрополь якобы за три миллиона, и в райдере должна быть обязательно свежайшая красная икра. А ничего что у меня на нее аллергия? У меня никогда в жизни не было таких пожеланий по райдеру!» — негодовала блондинка. Артистка также сообщила, что в разные редакции присылали заказные материалы против нее.