Когда Михайлов день православные отметят в 2022 году, традиции и запреты
В средине сентября православные почитают предводителя небесного войска – Архистратига Михаила и его первое чудо – явление народу своей мощи. Считается, что Архистратиг Михаил является покровителем воинов и именно он охраняет ворота рая. Он спускается на землю, чтобы исполнить Божью волю совершить чудо и наказать грешников.
Михайлов день в 2022 году — какого числа праздник отмечен в церковном календаре
Михайловым днем называют 19 сентября – в этот день отмечают Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. А вот празднование Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных отмечается 21 ноября (по новому стилю). Это дата постоянная, поэтому и в 2022 году православные будут чтить архангела Михаила 21-го числа последнего осеннего месяца.
Михайлов день получил свое название в честь Архангела Михаила. Слово «ангел» означает по-гречески «вестник». Ангелы в христианской традиции – это разумные, добрые существа, населяющие «тонкий» – духовный – мир и часто служащие вестниками Божьей воли. Архангелы – ангелы, призванные Создателем к особому служению, благовествующие о великих событиях, открывающие чистым сердцам тайны мироздания и просвещающие души.
Традиции и запреты на Михайлов день
В средине сентября, 19-го числа, православные христиане почитают предводителя небесного войска – Архистратига Михаила и его первое чудо – явление народу своей мощи. Считается, что Архистратиг Михаил является покровителем воинов и именно он охраняет ворота рая. Он спускается на землю, чтобы исполнить Божью волю совершить чудо и наказать грешников.
В этот день в церквях проходят торжественные молебны, и зажигается общая свеча. Верующие просят архангела об исцелении от болезней, силе духа и укреплении в вере. Считается также, что Архистратиг Михаил может исполнить любое желание, если сердце молящегося наполнено искренней верой. В этот день принять молиться три раза в день. 19 сентября принято подавать милостыню и совершать благие дела, помогая тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
В Михайлов день принято устраивать братчину – навещать тех, с кем были в ссоре. Все собираются за большим праздничным столом с медовухой, пивом и щедрыми угощениями. Остатки пищи нельзя было выбрасывать, еду раздавали нищим.
Что нельзя делать 19 сентября
Наши предки в этот день придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя неприятности и беды и не прогневить архангела. С теми, кто не верил в праздник чуда, могли происходить неприятные вещи.
- нельзя заниматься тяжелой физической работой;
- печь хлеб и пироги – выпечка получиться невкусной;
- запрещается заниматься рукоделием;
- нельзя желать зла, ругаться, ссориться и говорить неправду;
- мыть голову – можно было «смыть ум».
Народные приметы:
- В лесах по-прежнему много грибов – к снежной зиме;
- Берëзовые листья пожелтели – к раннему снегу:
- Заморозки в ночь на 19 сентября предвещают морозный декабрь;
- Если на Михаила тепло, не жди холодов до Покрова.