Когда Михайлов день православные отметят в 2022 году, традиции и запреты

В средине сентября православные почитают предводителя небесного войска – Архистратига Михаила и его первое чудо – явление народу своей мощи. Считается, что Архистратиг Михаил является покровителем воинов и именно он охраняет ворота рая. Он спускается на землю, чтобы исполнить Божью волю совершить чудо и наказать грешников.

Михайлов день в 2022 году — какого числа праздник отмечен в церковном календаре

Михайловым днем называют 19 сентября – в этот день отмечают Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. А вот празднование Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных отмечается 21 ноября (по новому стилю). Это дата постоянная, поэтому и в 2022 году православные будут чтить архангела Михаила 21-го числа последнего осеннего месяца.





Михайлов день получил свое название в честь Архангела Михаила. Слово «ангел» означает по-гречески «вестник». Ангелы в христианской традиции – это разумные, добрые существа, населяющие «тонкий» – духовный – мир и часто служащие вестниками Божьей воли. Архангелы – ангелы, призванные Создателем к особому служению, благовествующие о великих событиях, открывающие чистым сердцам тайны мироздания и просвещающие души.

Традиции и запреты на Михайлов день

В средине сентября, 19-го числа, православные христиане почитают предводителя небесного войска – Архистратига Михаила и его первое чудо – явление народу своей мощи. Считается, что Архистратиг Михаил является покровителем воинов и именно он охраняет ворота рая. Он спускается на землю, чтобы исполнить Божью волю совершить чудо и наказать грешников.

В этот день в церквях проходят торжественные молебны, и зажигается общая свеча. Верующие просят архангела об исцелении от болезней, силе духа и укреплении в вере. Считается также, что Архистратиг Михаил может исполнить любое желание, если сердце молящегося наполнено искренней верой. В этот день принять молиться три раза в день. 19 сентября принято подавать милостыню и совершать благие дела, помогая тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

В Михайлов день принято устраивать братчину – навещать тех, с кем были в ссоре. Все собираются за большим праздничным столом с медовухой, пивом и щедрыми угощениями. Остатки пищи нельзя было выбрасывать, еду раздавали нищим.

Что нельзя делать 19 сентября

Наши предки в этот день придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя неприятности и беды и не прогневить архангела. С теми, кто не верил в праздник чуда, могли происходить неприятные вещи.

нельзя заниматься тяжелой физической работой;

печь хлеб и пироги – выпечка получиться невкусной;

запрещается заниматься рукоделием;

нельзя желать зла, ругаться, ссориться и говорить неправду;

мыть голову – можно было «смыть ум».

Народные приметы:

В лесах по-прежнему много грибов – к снежной зиме;

Берëзовые листья пожелтели – к раннему снегу:

Заморозки в ночь на 19 сентября предвещают морозный декабрь;