Компании «ПроЭксперт» - 12 лет!
Сегодня, 11:09 Вадим Карасев
Компания ПроЭксперт (сайт https://sro1expert.ru) сегодня празднует день рождения. Мы решили вспомнить, как это было.
2010
- Становление саморегулирования в России. Именно в этот период основана наша консалтинговая компания ООО «ПроЭксперт». Направление деятельности – сопровождение в оформлении Допусков СРО
- Расширение области предоставляемых услуг, оказание помощи в получении лицензий, обучения и повышения квалификации специалистов
2011
- ИЮНЬ Регистрация собственной системы добровольной сертификации «ОЛИМП», ориентированной на все сегменты бизнеса
2012
- Компания становится лидером на отечественном рынке консалтинговых услуг по сопровождению в получении Лицензии Министерства культуры и Лицензии на источники ионизирующего излучения
- Открытие филиала в г. Санкт-Петербург
- Регистрация собственной системы добровольной сертификации «ПромСтройТест», ориентированной на сертификацию систем менеджмента для компаний строительной индустрии
2013
- АВГУСТ Создание юридического отдела с предоставлением услуг по подготовке тендерной документации
- Открытие филиалов в Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге
2014
- ЯНВАРЬ Получение свидетельства об аккредитации Национального объединения строителей, с правом проведения тестирования в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса на партнерскую организацию «Основа»
- МАЙ Открытие отдела по работе с сопровождением в оформлении градостроительной документации (получение ордера АТИ, работа с Москомархитектурой, с Мосгорнаследием, с МосГосСтройНадзором).
- АВГУСТ Открытие филиала в Перми и Брянске
- СЕНТЯБРЬ Получение образовательной лицензии на Обучающий центр АНО ДПО «СУЦ «Основа». Открытие обучающего центра, с предоставлением услуг обучения специалистов, как по очной форме обучения, так и через дистанционный портал
- ОКТЯБРЬ ООО «ПроЭксперт» стал Региональным Партнером - представителем Российского отделения Сертификационного центра исследований «PCBC» с возможностью предоставления услуг по международной сертификации
- НОЯБРЬ Создание строительной компании «Олимп», со своей радиологической, аналитической и электролабораторией в помощь строительным компаниям, которые находятся на юридическом обслуживании в ГК «ПроЭксперт»
- ДЕКАБРЬ Подача документов на аккредитацию собственной лаборатории по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)
2015
- ЯНВАРЬ Открытие отдела, предоставляющего услуги по разработке экологической документации, такой как: экологическое проектирование (ПНООЛР, НДС, СЗЗ, ПДВ и т.д.), экологическая отчетность (по форме 2 ТП отходы, 2 ТП воздухи др.), а также проведение экологического аудита, помощь в аккредитации аналитической лаборатории и многое другое
- ФЕВРАЛЬ Официальное партнерство с экзаменационным центром по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля
- МАРТ Открытие филиала в Краснодаре. Расширение Московской сети, приобретены дополнительные площади для технического отдела в г. Химки. Штат компании растет, мощности увеличиваются
- ИЮЛЬ Расширение деятельности строительного подразделения ООО «СК «ОЛИМП»: получение лицензии на источники ионизирующего излучения и аттестация собственной лаборатории неразрушающего контроля. Теперь мы готовы предложить Вам не только услуги по юридическому сопровождению, но и комплекс мероприятий по обнаружению дефектов сварного шва и прочих услуг а рамках нашей области аттестации и объектов контроля, а также по поставке оборудования для НК и РК. Теперь СК ОЛИМП – это проектно-исследовательская строительная компания, в состав которой входит лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК), радиологическая и электротехническая лаборатория
- АВГУСТ Регистрация на нашей базе Ассоциации «Национальное объединение организаций в области Пожарной Безопасности». На сегодняшний день порядка 100 организаций вступило в ряды ассоциации и документы поданы на регистрацию пожарного СРО
- НОЯБРЬ Одна из наших структурных подразделений получила статус - экзаменационный центр по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля
2016
- ЯНВАРЬ Одна из наших структурных подразделений получила статус СРО, и теперь мы называемся: АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Официальный представитель учебного центра АНО ДПО «СУЦ «Основа» в сфере дополнительного профессионального образования
- ФЕВРАЛЬ Развитие нашего структурного подразделения ООО СК ОЛИМП. Взят курс на комплексное решение вопросов по проектированию. Получены все необходимые лицензии, допуски СРО, свидетельства об аттестации/аккредитации лабораторий, увеличен штат сотрудников
- МАРТ Развитие нового направления в сфере лицензирования. Теперь мы вам готовы предложить Лицензию Росгидромета и Лицензию на черные и цветные металлы, лицензии ЖКХ
- АПРЕЛЬ Глобально расширены области наших СДС «ОЛИМП» и СДС «ПромСтройТест», перечень стандартов СМ вы сможете увидеть на нашем сайте системы
- МАЙ Наш учебный центр АНО ДПО «СУЦ «Основа» определил вектор на развитие обучения по программам «Радиационной безопасности», рекомендованным во ФБУЗе и Роспотребнадзоре сотрудников организации, непосредственно работающих с рентгеновскими аппаратами, радиоактивными источниками, ядерными установками и производящими измерения радиационного фактора и радиационного контроля.
- ИЮЛЬ В ГК ПроЭксперт двукратное увеличение объемов выполненных услуг по сравнению с предыдущими периодами, растет штат сотрудников, расширение региональной сети, спектра предлагаемых услуг - активный рост структуры в целом.
- СЕНТЯБРЬ Активный рывок в медицинском лицензировании и смежным услугам в данной отрасли
- ОКТЯБРЬ Наш экзаменационный центр по аттестации специалистов НК благополучно прошел очередной инспекционный контроль
- ДЕКАБРЬ Поданы документы в Росаккредитацию с целью аккредитации органа по сертификации
2017
- АПРЕЛЬ Статус официального аккредитованного органа по сертификации
- МАЙ Уполномочивание органа по сертификации ПроЭксперт в Системе добровольной сертификации ПромСтройТест СДС «ПромСтройТест» (рег. №РОСС RU.З1107.04ЖКР0), расширение возможностей по сертификации СМ и продукции в целом
- ИЮНЬ Расширение возможностей по сертификации благодаря регистрации СДС «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ», которая является не только сертификацией по уникальным стандартам систем менеджмента, но и расчет оценки опыта и деловой репутации организаций, которые занимаются строительством, проектированием, инженерными изысканиями и лиц, производящих и реализующих пожарно-техническую продукцию. Официальный партнер учебного центра ООО «Центр профессионального образования»
- ИЮЛЬ Положительная проверка Министерством образования деятельности учебного центра, расширение спектра услуг по обучению: расширена лицензия образовательного центра в направлении аттестации по рабочим специальностям с акцентом на очное обучение и семинары
- АВГУСТ Развитие спектра предлагаемых услуг: Заключение об организационно-технической готовности организации к ведению работ на объектах ПАО Газпром, плотная работа по направлению – опасные производственные объекты, аккредитация и аттестация лабораторий (ЛНК, ЛРИ, аналитические), негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий
- ОКТЯБРЬ Выработана стратегия комплексного обслуживания клиентов компании по ведущим направлениям, благодаря развитой региональной сети и прочих разносторонне ориентированных структурных подразделений (собственный лабораторный блок, учебный комбинат, экзаменационный центр, проектный, тендерный, сметный и юридический отдел)
- ДЕКАБРЬ Активное участие организации в тендерах, расширение штата предприятия, возможностей, достижение всех поставленных задач
2018
- ФЕВРАЛЬ Переезд Головного офиса в собственное помещение, находящееся по адр.: г. Москва (Московская область, Химки) улица Лавочкина, д. 13, к. 4
- МАРТ Расширение Филиала в г. Санкт-Петербург
- АПРЕЛЬ Успешное прохождение выездного аудита от Росаккредитации. Подтверждение статуса аккредитованного органа. Расширение направлений лицензирования
- ИЮЛЬ Расширение области аккредитации и получение нового свидетельства об уполномочивании в качестве ОС в СДС «ПромСтройТест» в связи с добавлением новых стандартов в СДС «ПромСтройТест», успешное добавление ряда новых актуальных ГОСТов в СДС «ОЛИМП»
2019
- ЯНВАРЬ Комплексное обслуживание компаний, работающих с источниками ионизирующего излучения: обучение, сертификация, протоколы РК, лицензирование
- ФЕВРАЛЬ Получена лицензия Роспотребнадзора на деятельность с ИИИ, допуск СРО по проектированию. Теперь мы можем осуществлять узконаправленную проектную деятельность по специфике.
- АПРЕЛЬ Развитие получило новое направление компании – поставка средств по досмотру багажа и товаров
2020
- Расширение области деятельности органа по сертификации ООО «ПроЭксперт», взят курс на внедрение СМК для организаций, занимающихся техническим обслуживание медицинской техники.
- ООО «ПроЭксперт» принял на себя права от ООО «ЦЛАТИ «ПроЭксперт» по системе добровольной сертификации «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ». Теперь мы имеем право проводить работы по оценке опыта и деловой репутации.
- Расширение штата экспертов компании в связи с потребностью детальной проработки деятельности компаний заказчиков по стандартам серии ИСО 9001 и ИСО 13485. Предлагаем различные варианты: как дистанционная разработка пакета документов СМК для получения лицензии ТОМТ, так и комплексное внедрение с выездом на предприятие.
- Разработана и внедрена система по комплексному ведению организаций, работающих в сфере: строительства/проектирования/медицина/промышленность. Мы, как экспертно-юридическая компания, вышли на рынок с предложением годового обслуживания организаций, в которых отсутствует собственная юридическая служба или даже при ее наличии требуется наша поддержка.
- Расширение штата проектировщиков, готовность выйти на рынок с новыми предложениями. Теперь мы делаем не только проекты на размещение рентгенов, а также проекты размещения на ускорители с получением Экспертного заключения на наши проекты от профильных государственных структур, расширили спектр работы по медицинским проектам (проектирование радиоизотопных лабораторий диагностики, отделений рентген - и гамма-терапии с потоками пациентов).
- Численность постоянно работающих клиентов увеличилась до 6 000 компаний.
- Численность сотрудников компании составляет 70 человек.
2021
- Взят курс на оптовые продажи по лицензиям ТОМТ, ИИИ, МинКульт, Ростехнадзор, МЧС. Разработаны пакетные услуги по данным направлениям для наших клиентов.
- Акцент внимания на лицензию Роспотребнадзора на деятельность с ИИИ. Предложены услуги по постлицензионному комплексу: формирование ежегодной отчетности, разработка/доработка всех положений с экспертной консультацией на территории Лицензиата, согласование Плана мероприятий и контрольных уровней ДОЗ, проведение необходимых измерений, активное заключение долгосрочных договоров на ведение компаний по данной деятельности в рамках года.
- ООО «ПроЭксперт» благодаря своему профессионализму, большому опыту и возможностям активно предлагает свои услуги не только коммерческому клиенту, в соответствии с требованиями 223-ФЗ, но и благополучно реализует себя в закупках по 44-ФЗ и 615-ПП РФ.
- Развитие направления в области Лицензирования Ростехнадзором с точки зрения комплекса и подготовки компании к ведению деятельности после получения лицензии: Прединспекционный аудит компании для получения атомной лицензии с выездом на объект Заказчика совместно с экспертами органа по сертификации, разработка дополнительных документов (при необходимости) для получения атомной лицензии в соответствии с планом проведения инспекции РТН экспертами отдела лицензирования.
- Активная деятельность по проведению вебинаров, семинаров, собраний по типу «открытый стол» о нюансах переоформления/получения лицензий, в том числе в части нововведений в области обучения и сертификации.
- Выступаем в качестве приглашенных экспертов на различных мероприятиях, выставках, активно участвуем в общественной деятельности и разъясняем требования законодательства в рамках своей компетенции.
- Подготовка компаний Заказчиков к лицензионному контролю, разъяснение требований законодательных актов, разработка плана мероприятий по приведению деятельности Заказчика к соответствию.
- Численность постоянно работающих клиентов увеличилась до 8 000 компаний.
- Численность сотрудников компании составила 78 человек.
2022
- ООО «ПроЭксперт» получил статус экзаменационного центра по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля.
- 14 СЕНТЯБРя ПроЭксперт - 12 лет!
Источник пресс-релиза: Проэксперт