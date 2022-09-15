Компании «ПроЭксперт» - 12 лет!

Вадим Карасев

Компания ПроЭксперт (сайт https://sro1expert.ru) сегодня празднует день рождения. Мы решили вспомнить, как это было.

2010

Становление саморегулирования в России. Именно в этот период основана наша консалтинговая компания ООО «ПроЭксперт». Направление деятельности – сопровождение в оформлении Допусков СРО

Направление деятельности – сопровождение в оформлении Допусков СРО Расширение области предоставляемых услуг, оказание помощи в получении лицензий, обучения и повышения квалификации специалистов

2011

ИЮНЬ Регистрация собственной системы добровольной сертификации «ОЛИМП», ориентированной на все сегменты бизнеса

2012

Компания становится лидером на отечественном рынке консалтинговых услуг по сопровождению в получении Лицензии Министерства культуры и Лицензии на источники ионизирующего излучения

на отечественном рынке консалтинговых услуг по сопровождению в получении Лицензии Министерства культуры и Лицензии на источники ионизирующего излучения Открытие филиала в г. Санкт-Петербург

в г. Санкт-Петербург Регистрация собственной системы добровольной сертификации «ПромСтройТест», ориентированной на сертификацию систем менеджмента для компаний строительной индустрии

2013

АВГУСТ Создание юридического отдела с предоставлением услуг по подготовке тендерной документации

с предоставлением услуг по подготовке тендерной документации Открытие филиалов в Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге

2014

ЯНВАРЬ Получение свидетельства об аккредитации Национального объединения строителей, с правом проведения тестирования в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса на партнерскую организацию «Основа»

Национального объединения строителей, с правом проведения тестирования в Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса на партнерскую организацию «Основа» МАЙ Открытие отдела по работе с сопровождением в оформлении градостроительной документации (получение ордера АТИ, работа с Москомархитектурой, с Мосгорнаследием, с МосГосСтройНадзором).

в оформлении градостроительной документации (получение ордера АТИ, работа с Москомархитектурой, с Мосгорнаследием, с МосГосСтройНадзором). АВГУСТ Открытие филиала в Перми и Брянске

в Перми и Брянске СЕНТЯБРЬ Получение образовательной лицензии на Обучающий центр АНО ДПО «СУЦ «Основа». Открытие обучающего центра, с предоставлением услуг обучения специалистов, как по очной форме обучения, так и через дистанционный портал

на Обучающий центр АНО ДПО «СУЦ «Основа». Открытие обучающего центра, с предоставлением услуг обучения специалистов, как по очной форме обучения, так и через дистанционный портал ОКТЯБРЬ ООО «ПроЭксперт» стал Региональным Партнером - представителем Российского отделения Сертификационного центра исследований «PCBC» с возможностью предоставления услуг по международной сертификации

- представителем Российского отделения Сертификационного центра исследований «PCBC» с возможностью предоставления услуг по международной сертификации НОЯБРЬ Создание строительной компании «Олимп», со своей радиологической, аналитической и электролабораторией в помощь строительным компаниям, которые находятся на юридическом обслуживании в ГК «ПроЭксперт»

со своей радиологической, аналитической и электролабораторией в помощь строительным компаниям, которые находятся на юридическом обслуживании в ГК «ПроЭксперт» ДЕКАБРЬ Подача документов на аккредитацию собственной лаборатории по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)

2015

ЯНВАРЬ Открытие отдела, предоставляющего услуги по разработке экологической документации, такой как: экологическое проектирование (ПНООЛР, НДС, СЗЗ, ПДВ и т.д.), экологическая отчетность (по форме 2 ТП отходы, 2 ТП воздухи др.), а также проведение экологического аудита, помощь в аккредитации аналитической лаборатории и многое другое

такой как: экологическое проектирование (ПНООЛР, НДС, СЗЗ, ПДВ и т.д.), экологическая отчетность (по форме 2 ТП отходы, 2 ТП воздухи др.), а также проведение экологического аудита, помощь в аккредитации аналитической лаборатории и многое другое ФЕВРАЛЬ Официальное партнерство с экзаменационным центром по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля

по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля МАРТ Открытие филиала в Краснодаре. Расширение Московской сети, приобретены дополнительные площади для технического отдела в г. Химки. Штат компании растет, мощности увеличиваются

в Краснодаре. Расширение Московской сети, приобретены дополнительные площади для технического отдела в г. Химки. Штат компании растет, мощности увеличиваются ИЮЛЬ Расширение деятельности строительного подразделения ООО «СК «ОЛИМП»: получение лицензии на источники ионизирующего излучения и аттестация собственной лаборатории неразрушающего контроля. Теперь мы готовы предложить Вам не только услуги по юридическому сопровождению, но и комплекс мероприятий по обнаружению дефектов сварного шва и прочих услуг а рамках нашей области аттестации и объектов контроля, а также по поставке оборудования для НК и РК. Теперь СК ОЛИМП – это проектно-исследовательская строительная компания, в состав которой входит лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК), радиологическая и электротехническая лаборатория

получение лицензии на источники ионизирующего излучения и аттестация собственной лаборатории неразрушающего контроля. Теперь мы готовы предложить Вам не только услуги по юридическому сопровождению, но и комплекс мероприятий по обнаружению дефектов сварного шва и прочих услуг а рамках нашей области аттестации и объектов контроля, а также по поставке оборудования для НК и РК. Теперь СК ОЛИМП – это проектно-исследовательская строительная компания, в состав которой входит лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК), радиологическая и электротехническая лаборатория АВГУСТ Регистрация на нашей базе Ассоциации «Национальное объединение организаций в области Пожарной Безопасности». На сегодняшний день порядка 100 организаций вступило в ряды ассоциации и документы поданы на регистрацию пожарного СРО

На сегодняшний день порядка 100 организаций вступило в ряды ассоциации и документы поданы на регистрацию пожарного СРО НОЯБРЬ Одна из наших структурных подразделений получила статус - экзаменационный центр по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля

2016

ЯНВАРЬ Одна из наших структурных подразделений получила статус СРО, и теперь мы называемся: АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Официальный представитель учебного центра АНО ДПО «СУЦ «Основа» в сфере дополнительного профессионального образования

и теперь мы называемся: АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Официальный представитель учебного центра АНО ДПО «СУЦ «Основа» в сфере дополнительного профессионального образования ФЕВРАЛЬ Развитие нашего структурного подразделения ООО СК ОЛИМП. Взят курс на комплексное решение вопросов по проектированию. Получены все необходимые лицензии, допуски СРО, свидетельства об аттестации/аккредитации лабораторий, увеличен штат сотрудников

Взят курс на комплексное решение вопросов по проектированию. Получены все необходимые лицензии, допуски СРО, свидетельства об аттестации/аккредитации лабораторий, увеличен штат сотрудников МАРТ Развитие нового направления в сфере лицензирования. Теперь мы вам готовы предложить Лицензию Росгидромета и Лицензию на черные и цветные металлы, лицензии ЖКХ

Теперь мы вам готовы предложить Лицензию Росгидромета и Лицензию на черные и цветные металлы, лицензии ЖКХ АПРЕЛЬ Глобально расширены области наших СДС «ОЛИМП» и СДС «ПромСтройТест», перечень стандартов СМ вы сможете увидеть на нашем сайте системы

перечень стандартов СМ вы сможете увидеть на нашем сайте системы МАЙ Наш учебный центр АНО ДПО «СУЦ «Основа» определил вектор на развитие обучения по программам «Радиационной безопасности», рекомендованным во ФБУЗе и Роспотребнадзоре сотрудников организации, непосредственно работающих с рентгеновскими аппаратами, радиоактивными источниками, ядерными установками и производящими измерения радиационного фактора и радиационного контроля.

по программам «Радиационной безопасности», рекомендованным во ФБУЗе и Роспотребнадзоре сотрудников организации, непосредственно работающих с рентгеновскими аппаратами, радиоактивными источниками, ядерными установками и производящими измерения радиационного фактора и радиационного контроля. ИЮЛЬ В ГК ПроЭксперт двукратное увеличение объемов выполненных услуг по сравнению с предыдущими периодами, растет штат сотрудников, расширение региональной сети, спектра предлагаемых услуг - активный рост структуры в целом.

по сравнению с предыдущими периодами, растет штат сотрудников, расширение региональной сети, спектра предлагаемых услуг - активный рост структуры в целом. СЕНТЯБРЬ Активный рывок в медицинском лицензировании и смежным услугам в данной отрасли

и смежным услугам в данной отрасли ОКТЯБРЬ Наш экзаменационный центр по аттестации специалистов НК благополучно прошел очередной инспекционный контроль

очередной инспекционный контроль ДЕКАБРЬ Поданы документы в Росаккредитацию с целью аккредитации органа по сертификации

2017

АПРЕЛЬ Статус официального аккредитованного органа по сертификации

по сертификации МАЙ Уполномочивание органа по сертификации ПроЭксперт в Системе добровольной сертификации ПромСтройТест СДС «ПромСтройТест» (рег. №РОСС RU.З1107.04ЖКР0), расширение возможностей по сертификации СМ и продукции в целом

в Системе добровольной сертификации ПромСтройТест СДС «ПромСтройТест» (рег. №РОСС RU.З1107.04ЖКР0), расширение возможностей по сертификации СМ и продукции в целом ИЮНЬ Расширение возможностей по сертификации благодаря регистрации СДС «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ», которая является не только сертификацией по уникальным стандартам систем менеджмента, но и расчет оценки опыта и деловой репутации организаций, которые занимаются строительством, проектированием, инженерными изысканиями и лиц, производящих и реализующих пожарно-техническую продукцию. Официальный партнер учебного центра ООО «Центр профессионального образования»

благодаря регистрации СДС «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ», которая является не только сертификацией по уникальным стандартам систем менеджмента, но и расчет оценки опыта и деловой репутации организаций, которые занимаются строительством, проектированием, инженерными изысканиями и лиц, производящих и реализующих пожарно-техническую продукцию. Официальный партнер учебного центра ООО «Центр профессионального образования» ИЮЛЬ Положительная проверка Министерством образования деятельности учебного центра, расширение спектра услуг по обучению: расширена лицензия образовательного центра в направлении аттестации по рабочим специальностям с акцентом на очное обучение и семинары

расширение спектра услуг по обучению: расширена лицензия образовательного центра в направлении аттестации по рабочим специальностям с акцентом на очное обучение и семинары АВГУСТ Развитие спектра предлагаемых услуг: Заключение об организационно-технической готовности организации к ведению работ на объектах ПАО Газпром, плотная работа по направлению – опасные производственные объекты, аккредитация и аттестация лабораторий (ЛНК, ЛРИ, аналитические), негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий

Заключение об организационно-технической готовности организации к ведению работ на объектах ПАО Газпром, плотная работа по направлению – опасные производственные объекты, аккредитация и аттестация лабораторий (ЛНК, ЛРИ, аналитические), негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий ОКТЯБРЬ Выработана стратегия комплексного обслуживания клиентов компании по ведущим направлениям, благодаря развитой региональной сети и прочих разносторонне ориентированных структурных подразделений (собственный лабораторный блок, учебный комбинат, экзаменационный центр, проектный, тендерный, сметный и юридический отдел)

компании по ведущим направлениям, благодаря развитой региональной сети и прочих разносторонне ориентированных структурных подразделений (собственный лабораторный блок, учебный комбинат, экзаменационный центр, проектный, тендерный, сметный и юридический отдел) ДЕКАБРЬ Активное участие организации в тендерах, расширение штата предприятия, возможностей, достижение всех поставленных задач

2018

ФЕВРАЛЬ Переезд Головного офиса в собственное помещение, находящееся по адр.: г. Москва (Московская область, Химки) улица Лавочкина, д. 13, к. 4

находящееся по адр.: г. Москва (Московская область, Химки) улица Лавочкина, д. 13, к. 4 МАРТ Расширение Филиала в г. Санкт-Петербург

в г. Санкт-Петербург АПРЕЛЬ Успешное прохождение выездного аудита от Росаккредитации. Подтверждение статуса аккредитованного органа. Расширение направлений лицензирования

Подтверждение статуса аккредитованного органа. Расширение направлений лицензирования ИЮЛЬ Расширение области аккредитации и получение нового свидетельства об уполномочивании в качестве ОС в СДС «ПромСтройТест» в связи с добавлением новых стандартов в СДС «ПромСтройТест», успешное добавление ряда новых актуальных ГОСТов в СДС «ОЛИМП»

2019

ЯНВАРЬ Комплексное обслуживание компаний, работающих с источниками ионизирующего излучения: обучение, сертификация, протоколы РК, лицензирование

работающих с источниками ионизирующего излучения: обучение, сертификация, протоколы РК, лицензирование ФЕВРАЛЬ Получена лицензия Роспотребнадзора на деятельность с ИИИ, допуск СРО по проектированию. Теперь мы можем осуществлять узконаправленную проектную деятельность по специфике.

на деятельность с ИИИ, допуск СРО по проектированию. Теперь мы можем осуществлять узконаправленную проектную деятельность по специфике. АПРЕЛЬ Развитие получило новое направление компании – поставка средств по досмотру багажа и товаров

2020

Расширение области деятельности органа по сертификации ООО «ПроЭксперт», взят курс на внедрение СМК для организаций, занимающихся техническим обслуживание медицинской техники.

органа по сертификации ООО «ПроЭксперт», взят курс на внедрение СМК для организаций, занимающихся техническим обслуживание медицинской техники. ООО «ПроЭксперт» принял на себя права от ООО «ЦЛАТИ «ПроЭксперт» по системе добровольной сертификации «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ». Теперь мы имеем право проводить работы по оценке опыта и деловой репутации .

. Расширение штата экспертов компании в связи с потребностью детальной проработки деятельности компаний заказчиков по стандартам серии ИСО 9001 и ИСО 13485. Предлагаем различные варианты: как дистанционная разработка пакета документов СМК для получения лицензии ТОМТ, так и комплексное внедрение с выездом на предприятие.

компании в связи с потребностью детальной проработки деятельности компаний заказчиков по стандартам серии ИСО 9001 и ИСО 13485. Предлагаем различные варианты: как дистанционная разработка пакета документов СМК для получения лицензии ТОМТ, так и комплексное внедрение с выездом на предприятие. Разработана и внедрена система по комплексному ведению организаций , работающих в сфере: строительства/проектирования/медицина/промышленность. Мы, как экспертно-юридическая компания, вышли на рынок с предложением годового обслуживания организаций, в которых отсутствует собственная юридическая служба или даже при ее наличии требуется наша поддержка.

, работающих в сфере: строительства/проектирования/медицина/промышленность. Мы, как экспертно-юридическая компания, вышли на рынок с предложением годового обслуживания организаций, в которых отсутствует собственная юридическая служба или даже при ее наличии требуется наша поддержка. Расширение штата проектировщиков , готовность выйти на рынок с новыми предложениями. Теперь мы делаем не только проекты на размещение рентгенов, а также проекты размещения на ускорители с получением Экспертного заключения на наши проекты от профильных государственных структур, расширили спектр работы по медицинским проектам (проектирование радиоизотопных лабораторий диагностики, отделений рентген - и гамма-терапии с потоками пациентов).

, готовность выйти на рынок с новыми предложениями. Теперь мы делаем не только проекты на размещение рентгенов, а также проекты размещения на ускорители с получением Экспертного заключения на наши проекты от профильных государственных структур, расширили спектр работы по медицинским проектам (проектирование радиоизотопных лабораторий диагностики, отделений рентген - и гамма-терапии с потоками пациентов). Численность постоянно работающих клиентов увеличилась до 6 000 компаний .

. Численность сотрудников компании составляет 70 человек.

2021

Взят курс на оптовые продажи по лицензиям ТОМТ, ИИИ, МинКульт, Ростехнадзор, МЧС. Разработаны пакетные услуги по данным направлениям для наших клиентов.

по данным направлениям для наших клиентов. Акцент внимания на лицензию Роспотребнадзора на деятельность с ИИИ . Предложены услуги по постлицензионному комплексу: формирование ежегодной отчетности, разработка/доработка всех положений с экспертной консультацией на территории Лицензиата, согласование Плана мероприятий и контрольных уровней ДОЗ, проведение необходимых измерений, активное заключение долгосрочных договоров на ведение компаний по данной деятельности в рамках года.

. Предложены услуги по постлицензионному комплексу: формирование ежегодной отчетности, разработка/доработка всех положений с экспертной консультацией на территории Лицензиата, согласование Плана мероприятий и контрольных уровней ДОЗ, проведение необходимых измерений, активное заключение долгосрочных договоров на ведение компаний по данной деятельности в рамках года. ООО «ПроЭксперт» благодаря своему профессионализму, большому опыту и возможностям активно предлагает свои услуги не только коммерческому клиенту, в соответствии с требованиями 223-ФЗ, но и благополучно реализует себя в закупках по 44-ФЗ и 615-ПП РФ .

. Развитие направления в области Лицензирования Ростехнадзором с точки зрения комплекса и подготовки компании к ведению деятельности после получения лицензии: Прединспекционный аудит компании для получения атомной лицензии с выездом на объект Заказчика совместно с экспертами органа по сертификации, разработка дополнительных документов (при необходимости) для получения атомной лицензии в соответствии с планом проведения инспекции РТН экспертами отдела лицензирования.

Активная деятельность по проведению вебинаров, семинаров, собраний по типу «открытый стол» о нюансах переоформления/получения лицензий , в том числе в части нововведений в области обучения и сертификации.

, в том числе в части нововведений в области обучения и сертификации. Выступаем в качестве приглашенных экспертов на различных мероприятиях, выставках, активно участвуем в общественной деятельности и разъясняем требования законодательства в рамках своей компетенции.

на различных мероприятиях, выставках, активно участвуем в общественной деятельности и разъясняем требования законодательства в рамках своей компетенции. Подготовка компаний Заказчиков к лицензионному контролю, разъяснение требований законодательных актов, разработка плана мероприятий по приведению деятельности Заказчика к соответствию.

Численность постоянно работающих клиентов увеличилась до 8 000 компаний .

. Численность сотрудников компании составила 78 человек.

2022

ООО «ПроЭксперт» получил статус экзаменационного центра по аттестации специалистов в области неразрушающего контроля .

. 14 СЕНТЯБРя ПроЭксперт - 12 лет!

Источник пресс-релиза: Проэксперт