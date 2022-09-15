Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта

Вадим Карасев

В одном из эфиров Дом-2 Кристина Бухынбалтэ была ведущей на Лобном, где ей удалось в очередной раз подловить Ивана Барзикова и окончательно загнать его под каблук. Ранее Ваня считался топчиком телестройки, однако теперь он лишь влачит жалкое существование в качестве +1 Кристины.В итоге Крис даже удалось выгнать Барзикова на три дня с проекта. Девушка решила обвинить своего женатого избранника в рукоприкладстве, однако никаких доказательств этого у неё, как всегда, нет. Она уверяет, что он поднял на неё руку в машине. В итоге Бухынбалтэ решила поставить ведущим ультиматум: с проекта уйдёт либо она, либо Ваня.Сотрудницы Дом-2, которые активно сочувствуют Кристине, уверены, что во всём этом снова замешана Анна Самонина, хотя Крис категорически запретила Ване с ней контактировать. В итоге, чтобы у Бухынбалтэ не было параноидальных приступов, Ване и Анне приходится обходить друг друга десятой дорогой. Даже после того, как Барзиков проводил совместно с остальным ребятами маму Самониной, Кристина в очередной раз его отчитала. Интересно, ради чего Барзиков терпит такие унижения?