Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
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Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта

Кристина Бухынбалтэ на три дня выгнала Барзикова с проекта
Кристине Бухынбалтэ удалось выгнать Ивана Барзикова на три дня с Дом-2, обвинив его в рукоприкладстве. Только вот доказательств у девушки в очередной раз нет. В одном из эфиров Дом-2 Кристина Бухынбалтэ была ведущей на Лобном, где ей удалось в очередной раз подловить Ивана Барзикова и окончательно загнать его под каблук. Ранее Ваня считался топчиком телестройки, однако теперь он лишь влачит жалкое существование в качестве +1 Кристины.

В итоге Крис даже удалось выгнать Барзикова на три дня с проекта. Девушка решила обвинить своего женатого избранника в рукоприкладстве, однако никаких доказательств этого у неё, как всегда, нет. Она уверяет, что он поднял на неё руку в машине. В итоге Бухынбалтэ решила поставить ведущим ультиматум: с проекта уйдёт либо она, либо Ваня.

Сотрудницы Дом-2, которые активно сочувствуют Кристине, уверены, что во всём этом снова замешана Анна Самонина, хотя Крис категорически запретила Ване с ней контактировать. В итоге, чтобы у Бухынбалтэ не было параноидальных приступов, Ване и Анне приходится обходить друг друга десятой дорогой. Даже после того, как Барзиков проводил совместно с остальным ребятами маму Самониной, Кристина в очередной раз его отчитала. Интересно, ради чего Барзиков терпит такие унижения?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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