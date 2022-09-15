Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым
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Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина умирала после развода с Курбаном Омаровым
Ведущая Ксения Бородина рассказала о своих чувствах после расставания с мужем. В прошлом году Ксения Бородина рассталась с Курбаном Омаровым. Телеведущая заявила, что не станет озвучивать подробности развода и рыдать на публику. Однако в последнее время брюнетка становится все более откровенной с подписчиками. Сегодня 39-летняя Ксения Бородина решилась на очередные откровения. «Никто не знает, каково мне было тогда... Очень-очень тяжело. Я старалась не показывать этого в соцсетях, детям. Никто не знал, что случилось на самом деле. Я дала себе время пореветь, поплакать, поуничтожать себя. Мы лежим на этих кроватях и умираем, не знаем, как жить дальше, что нас ждет…» — делилась телеведущая. Напомним, что вскоре после развода Курбан Омаров публично обвинил экс-супругу в измене. Бизнесмен заявил, будто Ксюша закрутила роман с его лучшим другом, мол, поэтому брак и распался. Звезда же в ответ подняла бывшего на смех.
Лишь недавно Ксения начала проливать свет на ситуацию. Так, на вопрос, согласится ли она познакомить дочь Теону с новой пассией Курбана, Бородина намекнула, что блондинка и есть причина расставания. «Зачем? В чем польза этого общения для ребенка? Девица спала с ее отцом по гостиницам, пока мама была на работе. А теперь давайте знакомиться?! Что за чушь! Он сам ребенка редко видит, практически никогда!» — негодовала Бородина. Напомним, что Курбана подозревали в неверности еще в первые года их брака с теледивой. Вскоре после свадьбы Ксения сама опубликовала гневный пост о муже, заявив, что тот флиртовал с другими за ее спиной. Позже она удалила публикацию. А потом объяснила, что кто-то попросту оболгал супруга, поэтому она не держит на него зла.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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