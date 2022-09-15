Ксению Бородину назвали лицемерной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксению Бородину назвали лицемерной

Ксению Бородину назвали лицемерной
Ведущая Ксения Бородина запускает свой курс, который уже критикуют. Телеведущая активно продвигает свой онлайн-проект, посвященный теме развода. Теледива считает: ей есть что сказать аудитории, ведь за ее хрупкими плечами ряд громких расставаний. Катя Конасова — блогерша, известная разоблачением звезд, решила ознакомиться с онлайн-продуктом телеведущей. Автор шоу отметила, мол, сейчас Бородина тепло отзывается о потенциальных клиентках, хотя ранее презрительно называла некоторых «борщевками». «Ничего не делают. Пельмени лепят целыми днями, борщи варят», — говорила некогда Ксения. «Времена меняются, друзья! Курс-то надо как-то продавать, поэтому вместо привычных наездов на свою аудиторию надо пустить в ход чуть ли не признания в любви», — иронизирует Конасова. Блогерша поделилась роликом, на котором ведущая «ДОМа-2» с нежностью обращается к публике. «Вы у меня не дебилы, вы и так все прекрасно понимаете. Жду на своем курсе. Очень вас люблю», — улыбалась Бородина.
Катя также указала на противоречия в словах 39-летней телеведущей. Ксения подчеркивала, что не занимается прогревом аудитории, однако в то же время завлекала всех откровениями о личной жизни и опросами в соцсетях. «Ну-да, ну-да. Никакого прогрева, а скромное начинание. Рубрика «Ксюша, как быть?» с экспертными советами про отношения от самой Бородиной. Видимо, это совсем не считается. Ну и подкуп аудитории обещаниями поделиться тайнами из личной жизни... Это не в счет, конечно», — язвительно отметила блогер. Конасова упомянула и сумму, которую запрашивает Бородина за свой курс. Сейчас его цена начинается от 6 тысяч рублей. Эксперты предполагают, что в итоге проект пополнит кошелек теледивы аж на 60 миллионов. «Проблемы в отношениях, в браке, разводы — это и правда тяжело. Но здесь нет универсальной, как Ксюша говорит, пилюли. Все люди разные. Я, конечно, всегда за то, чтобы искать помощь, а не рубить сплеча, но помощь должна быть точечной, от эксперта. А эти все универсальные курсы, построенные на личном опыте блогера — давайте по-честному, никакая не помощь, а способ срубить денег на проблемах других», — рассуждала Катя в YouTube-шоу «Зашквар недели».
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Лариса Долина: «С Милохиным и Давой, может быть, и спела бы, но с Бузовой – нет»
Лариса Долина: «С Милохиным и Давой, может быть, и спела бы, но с
Как ездить на моноколесе с комфортом
Как ездить на моноколесе с комфортом
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах
В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать
Ксению Бородину назвали лицемерной
Ксению Бородину назвали лицемерной
Филипп Киркоров заявил, что с него требовали мзду
Филипп Киркоров заявил, что с него требовали мзду
Ларисе Долиной желают смерти дети
Ларисе Долиной желают смерти дети
Лайма Вайкуле давит на жалость своей болезнью
Лайма Вайкуле давит на жалость своей болезнью
Лазарева и Панин спят и пьют вместе, считает Дана Борисова
Лазарева и Панин спят и пьют вместе, считает Дана Борисова
Путин встретился с Си Цзиньпином
Путин встретился с Си Цзиньпином
Почему французский боб является самой модной стрижкой осени 2022 года
Почему французский боб является самой модной стрижкой осени 2022 года
Для Forza Horizon анонсировали обновление 10-Year Anniversary
Для Forza Horizon анонсировали обновление 10-Year Anniversary
Манижа опубликовала новые фотографии со свадьбы: "Слов нет, насколько красивым был этот момент"
Манижа опубликовала новые фотографии со свадьбы: "Слов нет,

Топ на сегодня

В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
«Она ее чуть не убила!»: жена Пьера Нарцисса жестко оттаскала за волосы и отпинала его любовницу
«Она ее чуть не убила!»: жена Пьера Нарцисса жестко оттаскала за
Жасмин переживает из-за расставания с сыном
Жасмин переживает из-за расставания с сыном
Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar. Среди гостей — Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Николай Басков
Dress Code. В Москве открылась ярмарка молодого искусства blazar.
Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в последние 24 часа ее жизни»
Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в

Еще по теме

Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Ксения Бородина в шоке, что люди возмущаются ее платными курсами
Известная блогерша раскритиковала ведущую «Дома-2» Ксению Бородину
На Ксению Бородину напал маньяк