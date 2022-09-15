Ксению Бородину назвали лицемерной

Ведущая Ксения Бородина запускает свой курс, который уже критикуют. Телеведущая активно продвигает свой онлайн-проект, посвященный теме развода. Теледива считает: ей есть что сказать аудитории, ведь за ее хрупкими плечами ряд громких расставаний. Катя Конасова — блогерша, известная разоблачением звезд, решила ознакомиться с онлайн-продуктом телеведущей. Автор шоу отметила, мол, сейчас Бородина тепло отзывается о потенциальных клиентках, хотя ранее презрительно называла некоторых «борщевками». «Ничего не делают. Пельмени лепят целыми днями, борщи варят», — говорила некогда Ксения. «Времена меняются, друзья! Курс-то надо как-то продавать, поэтому вместо привычных наездов на свою аудиторию надо пустить в ход чуть ли не признания в любви», — иронизирует Конасова. Блогерша поделилась роликом, на котором ведущая «ДОМа-2» с нежностью обращается к публике. «Вы у меня не дебилы, вы и так все прекрасно понимаете. Жду на своем курсе. Очень вас люблю», — улыбалась Бородина.Катя также указала на противоречия в словах 39-летней телеведущей. Ксения подчеркивала, что не занимается прогревом аудитории, однако в то же время завлекала всех откровениями о личной жизни и опросами в соцсетях. «Ну-да, ну-да. Никакого прогрева, а скромное начинание. Рубрика «Ксюша, как быть?» с экспертными советами про отношения от самой Бородиной. Видимо, это совсем не считается. Ну и подкуп аудитории обещаниями поделиться тайнами из личной жизни... Это не в счет, конечно», — язвительно отметила блогер. Конасова упомянула и сумму, которую запрашивает Бородина за свой курс. Сейчас его цена начинается от 6 тысяч рублей. Эксперты предполагают, что в итоге проект пополнит кошелек теледивы аж на 60 миллионов. «Проблемы в отношениях, в браке, разводы — это и правда тяжело. Но здесь нет универсальной, как Ксюша говорит, пилюли. Все люди разные. Я, конечно, всегда за то, чтобы искать помощь, а не рубить сплеча, но помощь должна быть точечной, от эксперта. А эти все универсальные курсы, построенные на личном опыте блогера — давайте по-честному, никакая не помощь, а способ срубить денег на проблемах других», — рассуждала Катя в YouTube-шоу «Зашквар недели».