Кто может видеть будущее: каким знакам зодиака снятся вещие сны

Некоторые знаки зодиака от природы наделены даром видеть вещие сны. Кто-то в них верит, а кто-то старается не обращать внимание. Как бы там ни было, часто именно сны помогают людям разобраться со своей жизнью. Ясновидящая Кажетта отмечает, что у некоторых знаков зодиака сновидения почти всегда сбываются.

Почему Рак и Овен видят вещие сны

Очень сильно развита интуиция у Раков. Они почти всегда планируют свое будущее, опираясь на свою интуицию, и обычно никогда не ошибаются. Им часто снятся сны, которые предвещают путешествия и подъем по карьерной лестнице. Представители данного знака не только хорошо разбираются в своих снах, но и могут отлично растолковать чужие.

Вещие сны, которые снятся Ракам, связаны с будущими событиями и окружающим миром. Такие сновидения, как правило, короткие, но запоминающиеся. Сбываются они уже на следующий день, причем достаточно точно. К примеру, если представителю данного знака приснился скандал, значит, он сбудется наяву в течение дня.





Находясь в объятиях Морфея, свое будущее могут рассмотреть Овны. Более того, они видят не только то, что с ними случится, но и могут предсказать происшествия мирового масштаба. Во сне им открываются пророчества, которые со временем могут войти в историю. Очень высока вероятность, что их сны предвещают будущее.

Какие вещие сны снятся Близнецам и Девам

Очень яркие сны бывают у Близнецов. Они ощущают не только предстоящие беды, но и могут во сне отыскать объяснения многим событиям из прошлого. Представители этого знака для многих друзей являются отличным талисманом и оберегом.





Близнецы, как считается, имеют все задатки экстрасенсов. Они могут легко переходить грань между двумя мирами. Часто относятся к своему дару с пренебрежением, считая все увиденное во сне игрой воображения. Если же относиться к ситуации более серьезно, получится помочь и себе, и людям.

Девы всегда отличались высокой пунктуальностью. Поэтому во сне они видят все так, как оно и должно происходить, в соответствии с их разумением. Они верят в свои сны, поэтому сразу пытаются расставить по местам все жизненные события. Их видения часто сбываются, особенно если верить в это всем сердцем.

Что снится Водолеям

Для Водолея сон является зарядом позитива и бодрости. Они очень редко видят кошмары. Скорее им снится что-то веселое, что настраивает на положительные эмоции и дарит хорошее настроение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сон помогает Водолею начать утро легко и на позитиве. В вещие сны они предпочитают не верить, стараясь добиваться всего наяву.

Водолею вещие сны снятся перед каким-то важным событием. Часто, просыпаясь, он забывает, что увидел в сновидении. Зато вспомнит тогда, когда событие произойдет. Например, во сне он путешествует по новому месту, где раньше никогда не бывал. А потом, в реальном мире, вдруг вспоминает, что где-то уже видел эту местность.

Как знакам зодиака расшифровать свои вещие сны

Если вы относитесь к водной стихии, старайтесь запомнить то, что приснилось, сразу после пробуждения. Вечером понаблюдайте, что сбылось. Тут может скрываться подсказка. Больше обращайте внимание на сны о море, любви и здоровье.





Если вы относитесь к огненной стихии, наверняка ваши сны быстрые и сумбурные. Обращайте внимание на финансовую сферу: именно сны о ней сбываются чаще всего. Если вы увидели какие-то опасные события, лучше отложить рискованные мероприятия на более благоприятное время.

Водолеям и Близнецам часто снятся яркие, но пустые сны. Больше обращайте внимание на то, что вас поразило и удивило. Запомнив это, можно легко раскрыть будущее и понять, что случится в скором времени.

Чтобы лучше понимать сны, записывайте яркие моменты после пробуждения, запоминайте ощущение, а потом проверяйте, что сбылось. Если сон не сбылся и вы о нем забыли, значит, он не был вещим.