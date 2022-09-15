Кусайко рассказала, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Иммунная защита от гриппа у россиян стерлась за годы пандемии коронавируса, поэтому необходимо успеть поставить прививку до распространения инфекции. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 сентября рассказала депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

В России началась прививочная кампания против гриппа. Вакцина уже доставлена во все регионы. При этом региональным властям рекомендовали обеспечить охват вакцинацией не менее 60% населения.

Для гриппа характерна сезонность — как правило, это осенний период. На это влияет окончание отпускного периода, начало образовательного процесса, больше возможностей для общения. Именно поэтому очень важно своевременно сделать прививку, потому что других доказанных методов профилактики нет, объяснила Кусайко.

Также депутат рассказала, что в этом году в России были случаи дифтерии и кори. Это связано, в том числе, с отказом от прививок.

По словам депутата, чтобы любая вакцина была эффективна, существует специальный процесс их разработки для профилактики того штамма заболевания, который будет циркулировать в данном сезоне. Сейчас это грипп А и В. 2022 год в этом плане особенно важный, считает Кусайко. С одной стороны, теперь коронавирусной инфекцией болеют гораздо меньше и легче. С другой, иммунная защита от гриппа стерлась за годы пандемии коронавируса.

«Иммунная прослойка от коронавирусной инфекции дает возможность возрождению этой агрессивности и вовлечению в эпидемиологический процесс граждан относительно вирусов гриппа», — отметила депутат и пояснила, что это может привести к тяжелому течению заболевания.

Чтобы предупредить возможные осложнения, необходимо ежегодно вакцинироваться в сентябре-октябре до подъема уровня заболеваемости, подытожила Татьяна Кусайко.