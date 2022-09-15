Кусайко рассказала, когда нужно вакцинироваться от гриппа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кусайко рассказала, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Кусайко рассказала, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Иммунная защита от гриппа у россиян стерлась за годы пандемии коронавируса, поэтому необходимо успеть поставить прививку до распространения инфекции. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 сентября рассказала депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

В России началась прививочная кампания против гриппа. Вакцина уже доставлена во все регионы. При этом региональным властям рекомендовали обеспечить охват вакцинацией не менее 60% населения.

Для гриппа характерна сезонность — как правило, это осенний период. На это влияет окончание отпускного периода, начало образовательного процесса, больше возможностей для общения. Именно поэтому очень важно своевременно сделать прививку, потому что других доказанных методов профилактики нет, объяснила Кусайко.

Также депутат рассказала, что в этом году в России были случаи дифтерии и кори. Это связано, в том числе, с отказом от прививок. 

По словам депутата, чтобы любая вакцина была эффективна, существует специальный процесс их разработки для профилактики того штамма заболевания, который будет циркулировать в данном сезоне. Сейчас это грипп А и В. 2022 год в этом плане особенно важный, считает Кусайко. С одной стороны, теперь коронавирусной инфекцией болеют гораздо меньше и легче. С другой, иммунная защита от гриппа стерлась за годы пандемии коронавируса.

«Иммунная прослойка от коронавирусной инфекции дает возможность возрождению этой агрессивности и вовлечению в эпидемиологический процесс граждан относительно вирусов гриппа», — отметила депутат и пояснила, что это может привести к тяжелому течению заболевания.

Чтобы предупредить возможные осложнения, необходимо ежегодно вакцинироваться в сентябре-октябре до подъема уровня заболеваемости, подытожила Татьяна Кусайко.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сергей Соседов: «Мне жаль сына Таисии Повалий – несчастный зомбированный мальчик»
Сергей Соседов: «Мне жаль сына Таисии Повалий – несчастный
Сразу 8 игр анонсировали для Game Pass на Tokyo Game Show 2022
Сразу 8 игр анонсировали для Game Pass на Tokyo Game Show 2022
Ежедневный прием поливитаминов может улучшить работу мозга у пожилых людей
Ежедневный прием поливитаминов может улучшить работу мозга у пожилых
В Европе заявили о победе над Россией в «энергетической войне»
В Европе заявили о победе над Россией в «энергетической войне»
Почти половина школьников-патриотов захотели эмигрировать из России
Почти половина школьников-патриотов захотели эмигрировать из России
София Стужук ждет четвертого ребенка. Беременная звезда показала результаты УЗИ
София Стужук ждет четвертого ребенка. Беременная звезда показала
Ники Минаж подала в суд на обвинившую ее в употреблении наркотиков блогершу
Ники Минаж подала в суд на обвинившую ее в употреблении наркотиков
Оборудование с иностранными процессорами разрешили считать российским
Оборудование с иностранными процессорами разрешили считать российским
Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»
Объявлена дата похорон главного редактора «Комсомольской правды»
В брачной коммуникации красноглазых квакш играет роль не только звук, но и вибрация
В брачной коммуникации красноглазых квакш играет роль не только звук,
Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
Нутрициолог рассказала об ошибках при варке гречки, которые лишают ее пользы
Нутрициолог рассказала об ошибках при варке гречки, которые лишают ее

Топ на сегодня

Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у туристов стране
Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у
В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
«Она ее чуть не убила!»: жена Пьера Нарцисса жестко оттаскала за волосы и отпинала его любовницу
«Она ее чуть не убила!»: жена Пьера Нарцисса жестко оттаскала за
Жасмин переживает из-за расставания с сыном
Жасмин переживает из-за расставания с сыном
Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в последние 24 часа ее жизни»
Дочь Елизаветы II: «Мне посчастливилось быть рядом с королевой в

Еще по теме

Кусайко расскажет, кому прежде всего рекомендуется привиться от гриппа
21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за прошедшую неделю
Россияне могут привиться от гриппа в течение еще трех недель
Власти Подмосковья подсчитали число привитых от гриппа граждан