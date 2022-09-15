Кусайко расскажет, кому прежде всего рекомендуется привиться от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Она отметила, что вакцина уже наработана и доставлена в регионы. Региональным властям рекомендовали обеспечить охват вакцинацией не менее 60% населения. О том, кому рекомендуется вакцинироваться в первую очередь, в ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 сентября расскажет депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Парламентарий разъяснит, почему важно придерживаться Национального календаря прививок и как это отражается на здоровье россиян.

Также в ходе дискуссии пойдет речь о том, чем опасен грипп и какие могут быть после него осложнения, какие штаммы вошли в вакцину от гриппа в этом сезоне и в чем их особенность.

Кроме того, будут подняты вопросы о том, какими вакцинами сейчас можно привиться, насколько они эффективны и безопасны, и какие есть показания и противопоказания у детей к прививке.

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