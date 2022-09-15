Кусайко расскажет, кому прежде всего рекомендуется привиться от гриппа
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Кусайко расскажет, кому прежде всего рекомендуется привиться от гриппа

Кусайко расскажет, кому прежде всего рекомендуется привиться от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. Она отметила, что вакцина уже наработана и доставлена в регионы. Региональным властям рекомендовали обеспечить охват вакцинацией не менее 60% населения. О том, кому рекомендуется вакцинироваться в первую очередь, в ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 сентября расскажет депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Парламентарий разъяснит, почему важно придерживаться Национального календаря прививок и как это отражается на здоровье россиян.

Также в ходе дискуссии пойдет речь о том, чем опасен грипп и какие могут быть после него осложнения, какие штаммы вошли в вакцину от гриппа в этом сезоне и в чем их особенность.

Кроме того, будут подняты вопросы о том, какими вакцинами сейчас можно привиться, насколько они эффективны и безопасны, и какие есть показания и противопоказания у детей к прививке.

Смотрите трансляцию в 13:00 на сайте «Парламентской газеты» по ссылке https://www.pnp.ru/static/online/ и в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

Вопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru.

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По материалам: pnp.ru

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