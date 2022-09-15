Лайма Вайкуле давит на жалость своей болезнью
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Лайма Вайкуле давит на жалость своей болезнью

Лайма Вайкуле давит на жалость своей болезнью
Певица Лайма Вайкуле спекулирует на своей болезни, заявил Маргулис. Латвийский журналист Янис Маргулис после воззвания Лаймы Вайкуле к поклонникам молиться за нее высказался об онкологии артистки. Обозреватель убежден, что певица спекулирует на своей болезни, привлекая к себе внимание в нужное время.
Маргулис уверен, что Вайкуле вспоминает о своем раке груди только когда ей выгодно это. Журналист считает, что такое поведение обычно не свойственно по-настоящему больным людям. Так что журналист допустил в беседе с Solenka.info, что, возможно, Лайма диагноз свой выдумала. Поскольку все разговоры об онкологии возникают, когда пахнет жареным: на концерте в Паланге артистка махала украинским флагом, а после этого спустя время показала, что лишилась волос и носит стрижку под мальчика. А на днях заявила поклонникам: «Молитесь за меня».
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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