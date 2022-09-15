Лайма Вайкуле давит на жалость своей болезнью

Певица Лайма Вайкуле спекулирует на своей болезни, заявил Маргулис. Латвийский журналист Янис Маргулис после воззвания Лаймы Вайкуле к поклонникам молиться за нее высказался об онкологии артистки. Обозреватель убежден, что певица спекулирует на своей болезни, привлекая к себе внимание в нужное время.Маргулис уверен, что Вайкуле вспоминает о своем раке груди только когда ей выгодно это. Журналист считает, что такое поведение обычно не свойственно по-настоящему больным людям. Так что журналист допустил в беседе с Solenka.info, что, возможно, Лайма диагноз свой выдумала. Поскольку все разговоры об онкологии возникают, когда пахнет жареным: на концерте в Паланге артистка махала украинским флагом, а после этого спустя время показала, что лишилась волос и носит стрижку под мальчика. А на днях заявила поклонникам: «Молитесь за меня».