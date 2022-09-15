Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее
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Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее

Лариса Долина подвергла унижению Ольгу Бузову, опустив ее
Певица Лариса Долина заявила, что не будет петь с Бузовой. Артистка не стесняется резко высказывать свое мнение о коллегах по цеху, особенно о молодом поколении артистов. Можно вспомнить хотя бы ее громкий скандал с Валей Карнавал, разгоревшийся на шоу «Музыкалити». Но, как выяснилось, звезда эстрады не считает бездарными всех новоиспеченных знаменитостей, а с некоторыми из них даже готова записать дуэт. Долина неожиданно похвалила талант бывшего возлюбленного Ольги Бузовой – рэпера Давида Манукяна, попутно публично унизив телеведущую. Она заявила, что у артиста имеются два неоспоримых преимущества перед другими – он молод и обладает неплохими вокальными данными, чего не скажешь о его экс-подруге.
«Вот с девушкой, с которой спели дуэтом Дима Билан и Сергей Лазарев (речь про Ольгу Бузовой – прим. ред.), я не спою — как-то не по мне это. А вот, например, Dava, молодой рэпер — поющий человек! И почему бы с ним не спеть дуэтом? В целом коллаборации — хорошее явление, только надо искать тех артистов, у которых есть хоть что-то, за что можно зацепиться», — заявила народная артистка в беседе с Teleprogramma.pro. К слову, Долина не понаслышке знает о даровании Бузовой, ведь однажды присутствовала на ее камерном выступлении. Произошло это в марте прошлого года на гала-ужине премии «Жара», где Ольга решилась исполнить вживую свой хит «Мало половин» в джазовой обработке. Так совпало, что Долина, которую, как известно, считают королевой джаза, сидела прямо рядом с импровизированной сценой и попала в кадр, когда снимали звезду «Дома-2». Народная артистка никак не комментировала пение Бузовой, но по ее лицу было понятно, насколько она негодует из-за фальшивых нот.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

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