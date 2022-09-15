Лариса Долина: «С Милохиным и Давой, может быть, и спела бы, но с Бузовой – нет»

Лариса Долина по праву считается одной из самых сильных вокалисток России. Исполнительнице подвластны как джазовые композиции, так и поп-хиты. Лариса Александровна рада поработать и с молодыми артистами, но только не с Ольгой Бузовой.

Об этом 67-летняя Лариса Долина рассказала в новом интервью. В скором времени певица будет ведущей шоу «Битва поколений», в котором выступят не только артисты старой гвардии, но и так называемые фрэшмены.

Журналисты поинтересовались, с кем Лариса Александровна хотела бы спеть дуэтом. Например, и Дима Билан, и Сергей Лазарев выступили на одной сцене с Ольгой Бузовой. Но легенде российской сцены это не по душе.

«С девушкой, имя которой вы озвучили, с которой спели дуэтом Дима Билан и Сергей Лазарев, я не спою — как-то не по мне это. А вот, например, Dava — молодой рэпер, поющий человек! Почему бы нам не спеть дуэтом? В целом, коллаборации — это хорошее явление, только надо искать артистов, у которых есть за что можно зацепиться. Ну вот Даня Милохин... Да, он начинающий, но хотя бы более-менее поющий. С Даней, может быть, и спела бы, но с Бузовой — нет», — отрезала народная артистка.

Ольга и сама любит пошутить про свои вокальные данные, но при этом подчеркивает: при всех своих минусах она поет душой. Кроме того, поп-принцесса постоянно занимается с педагогом и уже значительно продвинулась в исполнительском мастерстве.

Недавно звезда представила новое шоу в «Крокус Сити Холле», и публика пришла в восторг. А вот Дава в последнее время перестал записывать новые композиции, но часто выступает на сборных концертах и телешоу. А Даня Милохин решил вернуться к истокам и стал активнее снимать видеоролики, хотя многие пришли в восторг от его дуэта с Николаем Басковым «Дико тусим».