Ларисе Долиной желают смерти дети

Певица Лариса Долина рассказала о скандальной истории с Валей Карнавал. Год назад артистка стала гостьей программы Максима Галкина «Музыкалити», где встретилась лицом к лицу с популярной блогершей Валей Карна.val. Выпуск обсуждали все. Дело в том, что 68-летняя Долина в буквальном смысле наехала на 20-летнюю Валю, заявив, что та не умеет петь и плохо разбирается в музыке. Спор получился горячим, потому что блогерша за словом в карман не полезла и жестко ответила звезде советской эстрады. Страсти улеглись лишь благодаря Максиму Галкину, который свел все в шутку. Правда, после выпуска началось самое интересное. В личные сообщения Долиной пришли молодые люди и стали писать ей гадости. «Страшно было читать не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти, я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети — это страшно. Поэтому я на какое-то время ушла из социальных сетей. Конечно, бесполезно ждать понимания от подростков, которые воспитаны совершенно по-другому, у которых почему-то совершенно другие ценности», — спустя год сказала Долина.Что касается Вали, то с ней Лариса Александровна после не встречалась, но и обид на нее не держит. Как стало известно позже, в знак перемирия молодая блогерша отправила легендарной певице музыкальный инструмент укулеле. Только вот Долина так и не поняла зачем. «Не знаю, что она имела в виду, зачем она мне это отправила. Притом не только мне, а еще Саше Панайотову и еще кому-то. Дай Бог ей здоровья, пусть она живет и процветает. Но от своих слов не отказываюсь. Для того чтобы развиваться, нужно все-таки учиться. Необязательно поступать в музыкальное училище или школу, можно обучаться и дома. Сейчас все доступно в Интернете», — объясняет звезда, Teleprogramma.pro. Ларису Александровну спросили, не хотела бы она записать дуэт с молодой артисткой в знак дружбы? Ведь она сама недавно говорила, что любит современных исполнителей и не прочь поработать вместе. «Дуэт с Валей… Пожалуй, нет», — улыбнулась Долина.