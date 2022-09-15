Лазарева и Панин спят и пьют вместе, считает Дана Борисова

Ведущая Дана Борисова резко высказалась о сбежавших артистах. Вот уже несколько месяцев актеры Татьяна Лазарева и Алексей Панин, проживающие в Испании, поливают грязью Россию. Похоже, они не собираются возвращаться в РФ. По этому поводу довольно резко высказалась Дана Борисова. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Борисова считает, что Панин и Лазарева страдают от тяги к спиртному, и общая проблема могла их сплотить. «Я считаю, что это тот случай, когда неудачники и алкоголики объединились, чтобы потявкать на расстоянии. Лазареву я всегда считала талантливой, да и к Панину относилась с симпатией. Но, к сожалению, это тот случай, когда у обоих есть злоупотребление алкоголем. Люди просто деградировали и на этой почве теперь нашли друг друга. Никому они, естественно, не нужны в Испании, абсолютно не востребованы. От них идет подлое потявкивание: как гиены что-то тявкают, пользуясь тем, что находятся на расстоянии», — поделилась 46-летняя Дана с представителями прессы.Дана Борисова презирает артистов и надеется, что они не приедут больше в Россию, хотя Лазарева надеется, мол, ее возвращение на родину все же произойдет. «На лицо алкогольная зависимость и у одного, и у другого. Я подозреваю, что Панин там что-то еще употребляет. Считаю их совершенно нерукопожатными, подлыми. Не хотелось бы с ними встретиться. Может, и интим у них есть по нетрезвой лавочке. Мне противно даже в этом ковыряться. Панину вообще, по-моему, пофиг с кем, в какой позе. Если бы Панин приехал обратно, считаю, что его надо взять под белы рученьки и отправить в места не столь отдаленные. Два алкоголика нашли друг друга и трусливо тявкают на Россию, в которой уже ничего кроме омерзения не вызывают!» — заключила блондинка, которая, к слову, не понаслышке знает, что такое пагубная зависимость, пишет «ЭГ».