Любовь Успенская выгнала всех своих сотрудников

Певица Любовь Успенская сообщила, что навела порядок в своей жизни. Любовь Успенская призналась, что в последнее время полностью пересмотрела свою жизнь. Во-первых, она наконец-то восстановила теплые отношения с дочерью Татьяной, с которой у нее ранее происходили многочисленные конфликты. Во-вторых, певица навела порядок в своей жизни, и наконец научилась получать от нее радость. Для этого ей пришлось пойти на жесткие меры: Успенская взяла и выгнала людей, которых теперь называет «негодяями».«Всех негодяев повыгоняла из жизни, которые за моей спиной пытались меня разрушать, и при этом наживались на мне. Карантин кому-то принес горе, несчастье, а для меня это было освобождение, время свободы, я увидела всех негодяев, которые меня окружали. Полностью всю эту шайку выгнала из дому, поменяла директоров, пресс-секретарей, менеджеров. Теперь со мной рядом только надежные люди, все на своих местах» — резко заявила Успенская. Певица рассказала, что сейчас наконец-то научилась отдыхать на полную катушку, в компании близких людей — дочери, директора, домработницы, животных. Сегодня она наслаждается жизнью и жалеет только об одной – что так много раз выходила замуж, а потом испытывала много боли от очередного разрыва. И единственное, что она сегодня хотела бы изменить, если бы была возможность – это количество браков и зависимостей от мужчин. «Потому что все мужчины, как правило, меня тормозили, ревновали, не давали возможности делать то, что хочу. Мне приходилось сдерживать себя во всем. И как только я последнего мужа выгнала из дома, так у меня сразу появилось огромное желание творить, появилось чувство свободы, как птица теперь летаю. Сегодня поняла, что творческий человек должен выбирать — или семья, или сцена. Потому что для меня семья — это не просто галочка в паспорте, тут нужно отдаваться без остатка»— сделала признание Любовь Успенская в интервью «ТН».