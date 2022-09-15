Лунный день сегодня 15 сентября 2022 года
Наступает четвертый по счету день недели. Согласно наблюдениям, он почти всегда довольно ленивый. Астрологи рассказали, каким он будет в этот раз и какова роль Луны в становлении нашей удачи и продуктивности.
Астрологи предупреждают нас о том, что сегодня суета и хаос исчезнут. Люди перестанут быть агрессивными и излишне напористыми. Астрологи сообщают, что самое время заняться чем-то полезным. Это тот самый день, когда можно попробовать начать все с чистого листа. Однако, начать новую жизнь с негативом в душе не получится, поэтому обратите внимание на советы о том, как избавиться от дурных воспоминаний.
Фаза Луны: это второй день пребывания убывающей Луны в Знаке Тельца. Именно поэтому люди перестанут быть слишком активными и агрессивными, ведь Луна успокаивается, ровно как и Телец. Энергетика этого дня склоняет к саморазвитию. Актуальными в 19 лунный день станут темы любви и взаимоотношений.
Магнитные бури 15 сентября: магнитной бури не ожидается.
Что принесет удачу сегодня
коллективная работа;
интеллектуальный труд;
принятие решений;
обучение;
планирование;
укрепление авторитета;
раскрытие талантов.
Что отпугнет успех в этот день
нерешительность;
уныние;
вялость и лень.
Домашние дела по лунному календарю
Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не советуют сегодня обходить стороной уборку и наведение порядка. Луна в Тельце подарит некий энергетический подъем, и желание преобразить жилище, так что потратить силы желательно именно на это. Не ограничивайтесь мытьем посуды и избавлением от пыли. Попробуйте вбросить хлам, ведь в период убыли лунного диска наличие вокруг старых и сломанных вещей неминуемо приводит к энергетическому истощению и формированию внутреннего диссонанса у людей.
Одежда и талисманы удачи на этот четверг
Самыми выигрышными цветами для такого важного дня станут винный и черный. Сегодня встречать будут по одежке, так что яркий образ поможет правильно преподнести себя в обществе. Выбор материала и украшений остается за вами, но астрологи советуют выбирать что-то естественное, природное.
Это великолепный день для работы, поэтому важно использовать талисманы и украшения, которые будут пробуждать в нас страсть и желание трудиться. Золотые украшения помогут побороть лень и прокрастинацию. Из минералов лучше отдать предпочтение янтарю, бериллу, цитрину и пириту.
Любовь и общение 15 сентября
В этот лунный день не нужно резко менять общие цели в семье и отношениях. Скачки настроения Луна постарается снизить до минимума, поэтому ссор, скорее всего, не будет. Влияние ночного светила благотворно отразится на взаимоотношениях в семье и в паре, а также на дружбе и деловых отношениях.
Поправить ситуацию в любви поможет романтика и чувственность. С их помощью удастся обновить отношения и порадовать любимого человека. Одиноким людям и парам, которые переживают временный кризис, желательно действовать осторожно. Дипломатичность, чувство такта и творческий подход помогут в поисках второй половинки.
Финансы и работа в 19 лунный день
Влияние лунного Тельца обычно покровительствует любым финансовым делам и проектам, которые помогут укрепить авторитет, наладить связи, обрести новых единомышленников и расширить сферу своего влияния. Деловые отношения сегодня будут процветать. Луна поможет выгодно выделиться и произвести отличное впечатление, поэтому любые деловые встречи и собеседования пройдут как по маслу.
Также день отлично подходит для начала нового проекта, тяжелой интеллектуальной работы. Телец покровительствует обучению, укрепляет силу воли. Не лишним будет прислушиваться к интуиции в такой важный день.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Это отличный день для спорта, прогулок, изменения рациона и попыток борьбы с вредными привычками. Несмотря на то что Луна продолжает убывать, запас сил сегодня будет на высоком уровне. Физические нагрузки помогут сбросить лишний вес и укрепить иммунитет.
Еще один важный совет астрологов — позитивное мышление. Телец поможет сделать этот день продуктивным. Ваше желание действовать будет определяющим фактором успеха. В такой день, как сегодня, желательно посвятить время самосовершенствованию. Обращайте внимание на внутренний голос. У нас у всех появится возможность раскрыть таланты, найти свое предназначение, почувствовать, на что мы способны на самом деле.