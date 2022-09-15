Лунный день сегодня 15 сентября 2022 года
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Лунный день сегодня 15 сентября 2022 года

Лунный день сегодня 15 сентября 2022 года

Наступает четвертый по счету день недели. Согласно наблюдениям, он почти всегда довольно ленивый. Астрологи рассказали, каким он будет в этот раз и какова роль Луны в становлении нашей удачи и продуктивности.


Астрологи предупреждают нас о том, что сегодня суета и хаос исчезнут. Люди перестанут быть агрессивными и излишне напористыми. Астрологи сообщают, что самое время заняться чем-то полезным. Это тот самый день, когда можно попробовать начать все с чистого листа. Однако, начать новую жизнь с негативом в душе не получится, поэтому обратите внимание на советы о том, как избавиться от дурных воспоминаний.

Фаза Луны: это второй день пребывания убывающей Луны в Знаке Тельца. Именно поэтому люди перестанут быть слишком активными и агрессивными, ведь Луна успокаивается, ровно как и Телец. Энергетика этого дня склоняет к саморазвитию. Актуальными в 19 лунный день станут темы любви и взаимоотношений.

Магнитные бури 15 сентября: магнитной бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


коллективная работа;
интеллектуальный труд;
принятие решений;
обучение;
планирование;
укрепление авторитета;
раскрытие талантов.

Что отпугнет успех в этот день


нерешительность;
уныние;
вялость и лень.

Домашние дела по лунному календарю


Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не советуют сегодня обходить стороной уборку и наведение порядка. Луна в Тельце подарит некий энергетический подъем, и желание преобразить жилище, так что потратить силы желательно именно на это. Не ограничивайтесь мытьем посуды и избавлением от пыли. Попробуйте вбросить хлам, ведь в период убыли лунного диска наличие вокруг старых и сломанных вещей неминуемо приводит к энергетическому истощению и формированию внутреннего диссонанса у людей.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Самыми выигрышными цветами для такого важного дня станут винный и черный. Сегодня встречать будут по одежке, так что яркий образ поможет правильно преподнести себя в обществе. Выбор материала и украшений остается за вами, но астрологи советуют выбирать что-то естественное, природное.

Это великолепный день для работы, поэтому важно использовать талисманы и украшения, которые будут пробуждать в нас страсть и желание трудиться. Золотые украшения помогут побороть лень и прокрастинацию. Из минералов лучше отдать предпочтение янтарю, бериллу, цитрину и пириту.

Любовь и общение 15 сентября

В этот лунный день не нужно резко менять общие цели в семье и отношениях. Скачки настроения Луна постарается снизить до минимума, поэтому ссор, скорее всего, не будет. Влияние ночного светила благотворно отразится на взаимоотношениях в семье и в паре, а также на дружбе и деловых отношениях.


Поправить ситуацию в любви поможет романтика и чувственность. С их помощью удастся обновить отношения и порадовать любимого человека. Одиноким людям и парам, которые переживают временный кризис, желательно действовать осторожно. Дипломатичность, чувство такта и творческий подход помогут в поисках второй половинки.

Финансы и работа в 19 лунный день


Влияние лунного Тельца обычно покровительствует любым финансовым делам и проектам, которые помогут укрепить авторитет, наладить связи, обрести новых единомышленников и расширить сферу своего влияния. Деловые отношения сегодня будут процветать. Луна поможет выгодно выделиться и произвести отличное впечатление, поэтому любые деловые встречи и собеседования пройдут как по маслу.

Также день отлично подходит для начала нового проекта, тяжелой интеллектуальной работы. Телец покровительствует обучению, укрепляет силу воли. Не лишним будет прислушиваться к интуиции в такой важный день.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это отличный день для спорта, прогулок, изменения рациона и попыток борьбы с вредными привычками. Несмотря на то что Луна продолжает убывать, запас сил сегодня будет на высоком уровне. Физические нагрузки помогут сбросить лишний вес и укрепить иммунитет.

Еще один важный совет астрологов — позитивное мышление. Телец поможет сделать этот день продуктивным. Ваше желание действовать будет определяющим фактором успеха. В такой день, как сегодня, желательно посвятить время самосовершенствованию. Обращайте внимание на внутренний голос. У нас у всех появится возможность раскрыть таланты, найти свое предназначение, почувствовать, на что мы способны на самом деле.

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По материалам: dailyhoro.ru

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