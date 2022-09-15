Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о диагнозе детей с инвалидностью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о диагнозе детей с инвалидностью

Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о диагнозе детей с инвалидностью

Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о диагнозе детей с инвалидностью

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава Калининградской области Антон Алиханов договорились о реализации проекта - протокола сообщения диагноза детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Мы с губернатором договорились, что приступим к внедрению еще одного важного проекта – протокола сообщения диагноза. Во время рождения ребенка или сообщения диагноза в детской больнице, либо при получении какой-то травмы и постановке потом диагноза требуются особые слова и ресурсы, которые позволят семье не отказаться от ребенка", - рассказала Львова-Белова.


Протокол сообщения диагноза – это описание процедуры, алгоритма этичного и информирующего разговора с родителями ребенка в момент, когда врач говорит о наличии инвалидизирующей болезни. Он позволяет ответить на ключевые вопросы, а также сообщить семье о перспективах реабилитации и предоставить контакты помогающих сообществ.

Соответствующий проект включен в стратегическую программу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Сопровождение через всю жизнь", которая нацелена на выстраивание новых возможностей для детей с инвалидностью и их семей во всех сферах.

Ранее Калининградская область присоединилась к пилотному проекту по профилактике социального сиротства среди детей до четырех лет, который реализуется в рамках другой стратегической программы уполномоченного - "Дети в семье".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Глава российского региона сообщил об отправке добровольцев на Украину
Глава российского региона сообщил об отправке добровольцев на Украину
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить интим-видео: "Считаю себя асексуальной" (17 фото)
Звезда фильмов для взрослых Лана Роудс призвала запретить
Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о диагнозе детей с инвалидностью
Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о
Street Fighter 6 можно будет опробовать на Xbox в октябре, открыта запись на тест
Street Fighter 6 можно будет опробовать на Xbox в октябре, открыта
Похороны Елизаветы II 19 сентября: расписание прощания с королевой. К гробу стоят 30 часов в очереди
Похороны Елизаветы II 19 сентября: расписание прощания с королевой. К
Сын Таисии Повалий превратился в зомби, заявил Соседов
Сын Таисии Повалий превратился в зомби, заявил Соседов
Дмитрий Шепелев зарабатывал на больной жене
Дмитрий Шепелев зарабатывал на больной жене
Оксана Федорова призналась, что муж воспитывает детей «с помощью силы»
Оксана Федорова призналась, что муж воспитывает детей «с помощью силы»
Дарья Повереннова удивила сменой имиджа
Дарья Повереннова удивила сменой имиджа
Что делать во время ретроградного Меркурия и как не разрушить жизнь неверными действиями
Что делать во время ретроградного Меркурия и как не разрушить жизнь
США ввели санкции против Кадырова
США ввели санкции против Кадырова
Значение плохих примет и что необходимо сделать, чтобы они не сбылись
Значение плохих примет и что необходимо сделать, чтобы они не сбылись

Топ на сегодня

Оксана Самойлова с семьей отравились за гигантскую сумму
Оксана Самойлова с семьей отравились за гигантскую сумму
Россия выступила против записи видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН
Россия выступила против записи видеообращения Зеленского к
В Госдуме призвали запретить праздничные мероприятия на время спецоперации
В Госдуме призвали запретить праздничные мероприятия на время
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей антисанитарии
Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей

Еще по теме

Сергей Кравцов встретился с Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой
СКР и детский омбудсмен проверят данные об изнасиловании ребенка в психбольнице
Мария Львова-Белова представила президенту доклад о защите прав детей
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту