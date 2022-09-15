Львова-Белова и Алиханов договорились внедрять протокол сообщения о диагнозе детей с инвалидностью

Вадим Карасев

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава Калининградской области Антон Алиханов договорились о реализации проекта - протокола сообщения диагноза детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Мы с губернатором договорились, что приступим к внедрению еще одного важного проекта – протокола сообщения диагноза. Во время рождения ребенка или сообщения диагноза в детской больнице, либо при получении какой-то травмы и постановке потом диагноза требуются особые слова и ресурсы, которые позволят семье не отказаться от ребенка", - рассказала Львова-Белова.

Протокол сообщения диагноза – это описание процедуры, алгоритма этичного и информирующего разговора с родителями ребенка в момент, когда врач говорит о наличии инвалидизирующей болезни. Он позволяет ответить на ключевые вопросы, а также сообщить семье о перспективах реабилитации и предоставить контакты помогающих сообществ.

Соответствующий проект включен в стратегическую программу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Сопровождение через всю жизнь", которая нацелена на выстраивание новых возможностей для детей с инвалидностью и их семей во всех сферах.

Ранее Калининградская область присоединилась к пилотному проекту по профилактике социального сиротства среди детей до четырех лет, который реализуется в рамках другой стратегической программы уполномоченного - "Дети в семье".