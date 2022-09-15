Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России

Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России

Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России
Шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлен завтрак Лизы и Гарри перед школой. Пока Максим Галкин активно гастролирует за границей, Алла Борисовна полностью взяла на себя заботу о детях. Сегодня шоумен показал милое видео, на котором супруга собирает Лизу и Гарри в школу. В кадре Лиза, Гарри и Алла Борисовна сидят за столом, завтракают и мило беседуют. «Школьники мои! Такие дружненькие!» — умиляется 73-летняя Пугачева. Галкин, обещавший недавно, что в его блоге больше не будет контента с детьми, не удержался и опубликовал данное видео. «Какие милые детки! Привет Алле Борисовне!», «Обожаю вашу семью!», «Спасибо за ролик, очень мило!», «Максим, у вас прекрасная семья!» — отметили пользователи Сети. Напомним, вот уже более полугода шоумен живет и работает за границей. Концерты юмориста проходят чуть ли не по всему миру. В Россию к семье по понятным причинам Максим Галкин приехать пока не может. «Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Да он и сам не вернется, хотя и обещает. Понимает, что лучше этого не делать. Закон должен быть един для всех! Был прецедент, когда комика Идрака Мирзализаде выкинули из страны, не дав зарабатывать в России. За шутку о русских людях. А уж шутки Галкина ниже плинтуса и оскорбляют русский народ. Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика, а посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал», — негодовал по поводу выступлений артиста депутат Роман Худяков.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС
В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных Херсонской области
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые стала мамой
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России

Топ на сегодня

Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей антисанитарии
Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

«Школьники мои!»: скучающий по семье Галкин показал, как Примадонна собирает детей на учебу
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались: видео
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)