Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России

Шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлен завтрак Лизы и Гарри перед школой. Пока Максим Галкин активно гастролирует за границей, Алла Борисовна полностью взяла на себя заботу о детях. Сегодня шоумен показал милое видео, на котором супруга собирает Лизу и Гарри в школу. В кадре Лиза, Гарри и Алла Борисовна сидят за столом, завтракают и мило беседуют. «Школьники мои! Такие дружненькие!» — умиляется 73-летняя Пугачева. Галкин, обещавший недавно, что в его блоге больше не будет контента с детьми, не удержался и опубликовал данное видео. «Какие милые детки! Привет Алле Борисовне!», «Обожаю вашу семью!», «Спасибо за ролик, очень мило!», «Максим, у вас прекрасная семья!» — отметили пользователи Сети. Напомним, вот уже более полугода шоумен живет и работает за границей. Концерты юмориста проходят чуть ли не по всему миру. В Россию к семье по понятным причинам Максим Галкин приехать пока не может. «Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Да он и сам не вернется, хотя и обещает. Понимает, что лучше этого не делать. Закон должен быть един для всех! Был прецедент, когда комика Идрака Мирзализаде выкинули из страны, не дав зарабатывать в России. За шутку о русских людях. А уж шутки Галкина ниже плинтуса и оскорбляют русский народ. Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика, а посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал», — негодовал по поводу выступлений артиста депутат Роман Худяков.